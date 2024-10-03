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▲信義中區服務總部於2024年9月26日正式開幕，由信義房屋董事長周耕宇（左三）、信義房屋總經理陳麗心（右四）率集團高階主管共同揭牌。（圖／信義房屋提供）

信義房屋堅持全台直營，深耕在地，日前宣布「信義中區服務總部」開幕，由信義房屋董事長周耕宇、信義房屋總經理陳麗心代表揭牌，象徵信義中區服務總部在此為中區民眾服務的承諾，期望透過中區服務總部為基地，持續為客戶、社區及同仁創造更多好交易與好生活。現場更邀請到信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」獲獎單位現場製作手沖咖啡及提供部落美食。信義中區服務總部開幕由信義房屋董事長周耕宇、信義房屋總經理陳麗心率各重要單位長官出席，包含信義代銷總經理李少康、信義全球資產總經理林三智、仲介業務事業群副總經理信泓浚、信義房屋契約部執行協理陳學良、信義房屋鑑價部執行協理邱千惠共同揭牌，見證信義房屋自1989年進駐台中，深耕地方，更矢志持續為中區民眾服務的重要承諾，並進行象徵「新希望孵化」的開幕儀式。周耕宇於活動中表示：「信義房屋在台中服務已經35年了，一直秉持著將每一位同仁培育好、每一位同仁服務好、每一個商圈經營好，做好該做的事，才能穩健拓展，今天我們進駐全新信義中區服務總部，期望未來將在這裡孵化更多家業夢想，寫下更多獨特的故事，為我們在地的客戶及同仁創造更多好交易和好生活。」活動現場除了信義房屋同仁，更邀請台中當地「熊與貓咖啡」到場手沖咖啡，該商店自2016年打造漂書站開始，已連續7年獲得信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」幸福社區類楷模獎，另外「原住民深耕德瑪汶協會」亦到現場提供部落美食及傳統手工藝，協會早於2006年就關懷台中大安溪流域周遭泰雅部落飲食正義，這二個單位透過咖啡香、部落美食及傳統工藝，與在場嘉賓分享社區一家「全民社造行動計畫」邁向二十年的社區營造成果。社區營造團體展現出台中豐富的發展，台中人口已超過285萬，是台灣第二大都市，信義房屋在台中地區長期深耕發展，以全台一致的高標準、專業度，以及服務熱誠在大台中及彰化主要區域為大眾服務。「信義中區服務總部」位於台中市西區商業大樓，設計上以地方、信任、自然、人文為主軸，佔地千坪，整合信義企業集團台中相關服務，包含信義行政服務，簽約中心、信義代書事務所、信義全球資產以及信義代銷，期望給同仁更理想的工作環境、並在各方面滿足中部地區消費者需求，持續提供便捷的一站式服務，為中區朋友的家業夢想與交易安全把關，讓更多人能因為信義感受到更多幸福。