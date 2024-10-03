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▲李衡有五十多雙限量籃球鞋，被同事笑成「蜈蚣」。 （圖／信義房屋提供）

腳穿閃亮球鞋，敏捷身手運球穿梭於球場間，一個箭步投出漂亮三分球，信義房屋大直樂群店專案經理李衡是個87年次的陽光活力北漂大男孩，不只籃球場上活躍，職場也頻頻交出亮眼成績，截至今年8月就已經達成700萬業績，8月份個人業績更是信義房屋全區第一名及全國第二名。身為分店副手，除了顧好工作業績之外，李衡也經常揪同事一起打球或健身，每年固定參加公司內部的全體籃球賽，風氣感染了全店同仁，促使大家養成運動習慣，體態變好，整體業績也進步了！「工作很重要，但工作不是一切！需要找到業餘興趣來調劑生活」，私底下的他工作之餘重心擺在籃球以及球鞋上，一人兩腳，卻有50多雙限量愛鞋，其中Kobe系列球鞋更是如數家珍，幾乎每一代都有收藏，常被同事笑稱「蜈蚣」。踏入房仲職涯後，才開始慢慢養成收藏鞋子的「壞習慣」，限量球鞋有買有賣，每雙鞋子細心收藏，狀態之好，常與球鞋同好交流也因此培養了許多「買鞋回頭客」。「鞋子買賣有專業，就跟房子一樣，買家對產品的任何顧慮都要一一去說明，例如鞋子保養有什麼注意事項、房子管線有什麼問題等等，買前完整的告知與提醒才能讓買家安心。」李衡表示，買鞋子事小，但買房子可能是很多人一輩子當中最重大的決策！把客戶的事當成自己的事，儘可能把已知的資訊提醒客戶，無論價格高低，滿足客戶需求才是最重要的，秉持「先義後利」的態度，無論是否在業務區域範圍，有了信任基礎，許多客戶再遠都會找他買房，最遠甚至成交到高雄。店長吳曉芳表示，李衡雖是店裡年紀最小的成員，但卻對大直的大小事一清二楚，是熟悉各個社區的小達人，對於在樂群店身後的「美堤花園」更是瞭若指掌，社區有任何風吹草動、未上架的新案，都有辦法得到第一手消息。李衡分享，他在新人時期就曾拜訪社區內的兩千多戶住戶，並一一自我介紹，也曾協助修繕水電、馬桶、紗窗，成為社區小幫手，與不少住戶建立了情感連結，甚至租賃案子他也不放過服務客戶的機會媒合租客，以至於租客或社區住戶每當看見左鄰右舍有搬家動靜就會逗相報，讓他掌握先機，深入開發。起初服務的心在長期耕耘後，成為了日後事業最佳的助益。房仲生涯中，雖然經手很多豪宅的成交經驗，但真正讓李衡印象深刻的反而是一個2000萬出頭的電梯華廈，歷經整整662天的努力才終於成交。起初屋主對李衡信心滿滿、中間因房子賣不掉而產生懷疑與失望、到最後順利成交後對李衡滿滿的感謝。「這就是房仲工作之所以有趣的地方！」李衡表示，過程中所有的挫折跟犧牲都是養分的累積，而這些苦澀往往都在成交後，客戶的一聲「謝謝」中煙消雲散，反而化成一種感動！現在業績不好不代表未來也會持續低落，每次挫折除了受傷之外一定都會有收穫，懂得轉移業務的壓力，找到其他重心非常重要。「我們的工作時間有很多彈性，找到工作節奏的規律，工作就可以融入成生活中的一部份。」李衡說，房仲工作雖然忙碌，但其中的收穫卻很全面，除了培養房地產以及法規的專業知識外，溝通的技巧、面對挫折的調適能力、身為副店長的管理思維等，都在無形之中深化成自己的能力。李衡補充，信義房屋愛惜人才，除提供紮實的房仲專業訓練，更鼓勵同仁重視生活平衡，參加多元社團，是名符其實的多元幸福企業，這也讓夥伴不必糾結選擇好工作或好生活，兩者其實真的可以兼顧。