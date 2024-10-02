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▲桃園台地地勢偏高，大多行政區不易淹水，不過，最不易淹水的龍潭，房價反而漲最慢。（圖／全向科技房產中心提供）

▲陳傑鳴提醒，近年桃園不少行政區房價漲勢過猛，購屋族應留意其風險。（圖／台灣房屋提供）

今年第18號颱風山陀兒已轉為中颱，近年全球氣候變化劇烈，據水利署淹水潛勢地圖資料，桃園淹水警戒值相較其他縣市高出不少，除了中壢，其他行政區日雨量超過300毫米才相對容易淹水，有趣的是，觀察實價登錄可發現，桃園還有越會淹房價漲越快的趨勢。據氣象署資料，山陀兒颱風目前位於高雄西南方110公里處，以每小時8公里速度向東北轉北北東緩慢移動，全台各地須慎防強風、大雨，低窪區慎防淹水，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪爆發。預估明(3)日清晨至上午由嘉南登陸台灣機率高，4日將變成熱帶性低氣壓。據水利署淹水潛勢地圖資料，桃園大多數行政區淹水機率都不高，想達到一級淹水警戒值，日降雨量，除了中壢280毫米最低，其它皆須300毫米以上較有可能淹水，另外，龍潭須達400毫米以上，才會到達警戒值。進一步觀察各行政區房價，可發現桃園房價與淹水機率幾乎沒有直接關聯，近3年普遍都上漲了1~3成，如中壢淹水警戒值最低，漲幅仍有23.1%，至於最不容易淹水、警戒值最高的龍潭，房價漲幅全市最低，僅14.9%。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，桃園屬於台地，正常來說不容易淹水，早年因部分區域因排水設施涉及不良曾有淹水紀錄，如「南崁、桃鶯路、龜山、小檜溪」，但現在皆有明顯改善。另外，在機場捷運開通後，桃園大舉推動社福、招商等重大建設，並在重劃區「青埔、中路、小檜溪、經國、龜山、觀音」等大舉推案，持續吸引大台北人輕移民，房價自然不斷推升。不過，他也提醒，雖然桃園確實比過往進步不少，但要留意不少區域房價漲勢過猛，如青埔預售案一度出現7字頭開價，以輕移民概念而言，已比肩新北市，無論是投資或自住而言，皆缺乏誘因，機能還明顯不如桃園、新北市老市區，購屋族購屋前應謹慎三思。