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▲亞尼克最新聯名比利時「貝可拉極濃生巧生乳捲」等6款新品。今環球Global Mall新北中和開搶「100元生乳捲」！（圖／亞尼克提供）

▲台北神旺普諾麵包坊忠孝店，開賣萬聖節15款搞怪商品49元起。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

無畏山陀兒颱風登陸倒數，環球購物中心Global Mall新北中和今（3）日正常營業，全新進駐的亞尼克「100元生乳捲」優惠活動連3天開搶了，消費滿額再贈送保冷袋、冠軍原味生乳捲，幫大家整理拿號碼牌、排隊規則一次看，趁風雨還不大準備出門覓食囉。台北東區「神旺普諾麵包坊」萬聖節推出15款搞怪應景商品49元起；週年慶9折優惠將開跑。亞尼克進駐環球Global Mall新北中和，原訂10月1日開跑的優惠活動，受山陀兒颱風影響延後，今10月3日百貨商場正常營業確定正式舉辦囉！◾️同步開賣最新使用貝可拉可可粉打造濃郁奶霜的「巧克力奶蓋波士頓派」，10月1日至11月13日憑隨享卡結帳可享嚐鮮價405元。亞尼克環球中和店還有消費滿額贈優惠，消費淨額滿1699元，贈送「敲實用 保冷袋」乙個（贈品限量300份，送完為止）；消費淨額滿3000元，贈送「冠軍原味生乳捲」乙條（市價380元，贈品限量200份，送完為止）。而且亞尼克與環球週年慶同步，會員好康放大「中和店」、「板橋店」同享，10月3日至10月16日「環球imall會員扣19點」可兌換190元新品「巧克力奶蓋波士頓派」加購券。提醒大家，加購活動須購買生乳捲系列單品，加購券僅限購買巧克力奶蓋波士頓品項，優惠不併用；每人限兌換一張，不得重複兌換；環球中和店每日限量20名，環球板橋店1F/B1每日各限量10名。如遇不可抗力之因素，活動調整或取消將另行公告。台北東區神旺普諾麵包坊忠孝店應景萬聖節，開賣超過15款搞怪麵包與蛋糕等甜點，其中8款新品下殺銅板價49元起；擬真蛋糕系列除了有新造型「怪眼魚頭君」、還有如13吋創意Pizza的「萌鬼同樂會」、哈斯麵包與巧克力醬組合而成的「哈斯蜘蛛網」等。10月迎接兩週年慶，即日起至至10月10日，Line好友專屬贈9折優惠券2張；10月11日至10月20日，門市現金消費不限金額享「單筆9折」優惠；10月21日至10月31日，單筆消費滿300元送「50元次回抵用券」乙張（節慶系列商品優惠不適用）。提醒大家，今10月3日因山陀兒颱風來襲店休一日，有興趣的民眾不妨提前預訂，待颱風過後再取貨。