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▲山陀兒颱風生成後，歷經6天的移動，今（3）日中午12時40分，正式在「高雄小港」登陸。（圖／中央氣象署）

▲陸上應用之蒲福風級表，最高17級，11級以上破壞力已是「極少見，如出現必有重大災害」。（圖／中央氣象署官網）

注意！颱風登陸了。山陀兒颱風（Krathon）今（3）中午12時40分，從高雄小港附近登陸，高雄港一度測得史上最強17級強風，不止鳳山鐵皮屋頂被整個吹翻解體，高雄港3.8噸重的貨櫃也被吹翻。17級風破壞力有多強？《NOWnews今日新聞》整理相關資料，帶讀者一表看懂。根據中央氣象署最新、下午1時15分發布的「海上陸上颱風警報」資料顯示，颱風近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風；瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。警報中12級風、14級風代表什麼？各自有多大的破壞力？氣象署說明，風的強弱程度通常用風力等級表示，目前國際通用的蒲福風級（Beaufort scale）最大等級就是17級，17級風速達每秒56.1至61.2公尺（約每小時220.3 公里）。而高鐵營運的最高時速是300公里。根據「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難』。8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻19噸的火車（2016年尼伯特颱風）。