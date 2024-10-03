山陀兒強颱襲台，民眾待在家防颱哪也不能去，只好打開串流平台追追劇、看電影，除了《黑白大廚：料理階級大戰》、《形形色色 孤獨的美食家》以視覺滿足味蕾，由金宇彬、金成均主演的喜劇電影《黑帶出勤中》也是好評熱映中，《NOWnews今日新聞》特別整理5大看點，帶觀眾看片前，能更加理解、進入劇情。
《黑帶出勤中》劇情介紹 金宇彬x金成均打擊罪犯
《黑帶出勤中》是一部韓國動作喜劇電影，故事講述跆拳道、劍道、柔道都是9段黑帶的高手李政道（金宇彬 飾），在「保護觀察官」金宣民（金成均 飾）的邀請下，成為了一名專門監控電子腳鐐的性罪犯佩戴者、預防犯罪的「武道事務官」。
這部電影強調了2位主角為了阻止犯罪，24小時緊密工作所展現出的團隊合作精神，並且透過真實的打鬥場面，來強化李政道在困境中的成長過程。影片的打鬥場面張力十足，給觀眾留下深刻印象。
看點1 強烈的動作場面
電影中的武術場景充滿張力和打擊感，因為主角李政道擁有跆拳道、劍道、柔道9段的實力，使得他的每場打鬥場面都非常真實且震撼。觀眾能夠看到多種武術技巧的綜合展示，尤其是在處理高危險犯罪的過程中，他如何迅速制伏罪犯，是電影的一大亮點。
看點2 兄弟般的「男男化學反應」
這部電影強調主角之間的合作與默契，李政道和他的搭檔金宣民之間的「男男化學反應」非常引人注目。他們一起面對危險，在合作過程中建立深厚的友情與信任，為劇情增添了不少活力。
看點3 角色成長
主角李政道從一開始作為武道高手到成為「武道事務官」的工作中，隨著電影的故事推進，他不僅在武術上有進一步的成長，內心的成熟與責任感也逐漸增加。觀眾能夠看到他如何透過這段經歷，從一個武者成為真正具有社會責任感的守護者。
看點4 犯罪監控的社會背景
電影故事涉及監控犯罪的描寫，尤其是通過電子腳鐐對高危險犯罪分子的監控與預防。這部分讓電影不只局限在動作上，而是帶有一定的社會性與現實背景。
看點5 「武道實務官」是什麼？電影虛構的職業
「武道實務官」這個職業可能對觀眾來說比較陌生，事實上它並不存在於現實中，僅是透過電影設定而成的虛構職業，他是負責監視佩戴電子腳鐐的罪犯，並在危險情況下，以強大的武術制止犯罪行動的特殊官職，同時傳達關於社會責任感與正義的訊息。
《黑帶出勤中》資訊
導 演：金周煥
編 劇：金周煥
動作指導：朴榮植、鄭成浩
片 長：109分鐘
語 言：韓文
主 演：金宇彬（飾演：李政道）、金成均（飾演：金宣民）
收 看：Netflix
上映日期：2024年9月13日（全世界）
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《黑帶出勤中》是一部韓國動作喜劇電影，故事講述跆拳道、劍道、柔道都是9段黑帶的高手李政道（金宇彬 飾），在「保護觀察官」金宣民（金成均 飾）的邀請下，成為了一名專門監控電子腳鐐的性罪犯佩戴者、預防犯罪的「武道事務官」。
這部電影強調了2位主角為了阻止犯罪，24小時緊密工作所展現出的團隊合作精神，並且透過真實的打鬥場面，來強化李政道在困境中的成長過程。影片的打鬥場面張力十足，給觀眾留下深刻印象。
看點1 強烈的動作場面
電影中的武術場景充滿張力和打擊感，因為主角李政道擁有跆拳道、劍道、柔道9段的實力，使得他的每場打鬥場面都非常真實且震撼。觀眾能夠看到多種武術技巧的綜合展示，尤其是在處理高危險犯罪的過程中，他如何迅速制伏罪犯，是電影的一大亮點。
看點2 兄弟般的「男男化學反應」
這部電影強調主角之間的合作與默契，李政道和他的搭檔金宣民之間的「男男化學反應」非常引人注目。他們一起面對危險，在合作過程中建立深厚的友情與信任，為劇情增添了不少活力。
看點3 角色成長
主角李政道從一開始作為武道高手到成為「武道事務官」的工作中，隨著電影的故事推進，他不僅在武術上有進一步的成長，內心的成熟與責任感也逐漸增加。觀眾能夠看到他如何透過這段經歷，從一個武者成為真正具有社會責任感的守護者。
看點4 犯罪監控的社會背景
電影故事涉及監控犯罪的描寫，尤其是通過電子腳鐐對高危險犯罪分子的監控與預防。這部分讓電影不只局限在動作上，而是帶有一定的社會性與現實背景。
看點5 「武道實務官」是什麼？電影虛構的職業
「武道實務官」這個職業可能對觀眾來說比較陌生，事實上它並不存在於現實中，僅是透過電影設定而成的虛構職業，他是負責監視佩戴電子腳鐐的罪犯，並在危險情況下，以強大的武術制止犯罪行動的特殊官職，同時傳達關於社會責任感與正義的訊息。
《黑帶出勤中》資訊
導 演：金周煥
編 劇：金周煥
動作指導：朴榮植、鄭成浩
片 長：109分鐘
語 言：韓文
主 演：金宇彬（飾演：李政道）、金成均（飾演：金宣民）
收 看：Netflix
上映日期：2024年9月13日（全世界）