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▲台中西屯區歷年1-8月豪宅交易統計。（圖／住商機構提供）

台中七期豪宅區剛辦完F1賽車活動，住商機構據實價資料統計，今年1至8月4000萬元以上豪宅交易物件，平均總價、總銷創歷年來最低，與高峰2022年相比，總銷更大減54%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，豪宅價格看似因大環境關係而有些許落差，不過也據實價登錄資料，西屯區2024年1~8月總價4千萬元以上交易物件共達91件，平均總價6178.7萬元，總銷約達56.2億元，雖說交易量體與2023年同期相比有些許成長，但若對比近年來豪宅交易高峰的2022年，交易件數、平均總價及總銷皆下滑不少，其中交易件數更下滑達44.8%、總銷下滑54%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市受惠於科技園區、台中捷運等不同題材，近年來不少重劃區都成為各大建商兵家必爭之地，惟位於西屯、南屯交界的豪宅聚落七期重劃區，受限於去年《平均地權條例》修法，限縮私法人購置住宅需求，加上歷年來針對囤房族、豪宅客各種信用管制措施，致使高總價物件買氣陷入急凍。另細看歷年來西屯豪宅交易數據，今年平均每戶成交坪數約133.8坪，與2022年相比下滑約7.6%，賴志昶補充，近年來因應少子化等議題，房市小宅化趨勢難擋，此風氣也吹入豪宅市場，讓全台破200坪以上的高總價物件越來越稀缺，由於市場所趨，豪宅坪數越推越小情況下，加上政策環境讓豪宅客貸款增添難度，讓此類物件總價更難上揚，因此豪宅市場可見總價下滑趨勢是其來有自。徐佳馨提醒，政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，價格上易有鬆動。惟觀察近期西屯區豪宅交易，且仍有持續創高單價交易，顯示在國內經濟景氣佳之下，。不過，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。