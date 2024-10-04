我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北交易前三大200萬豪宅。（圖／台灣房屋提供）

限貸令下現金為王！實價揭露，台北大直重劃區的超級豪宅「西華富邦」，6月中樓層戶，前法人屋主2015年以3億5499萬買進，持有9年後讓利999萬元，新買家以現金總價3.45億元無貸款接手，換算單價為234.5萬元。大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」也有無貸款交易，中低樓層戶8月交易3.78億元、單價250.5萬元，相較同樓層鄰居3年前以每坪225萬元購入，本次交易單坪高出約25萬元，增幅高達11.3%；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅交易長期持有賺多賠少，對於高資產而言，可以自住傳家之外，又具備增值效益，也不乏是商業人士和高端客戶業務往來的必要配備之一，由於政府限制法人購置住宅，今年富豪家族以自然人名義購屋越來越多，而無貸款購屋不僅縮短交屋時間，金流隱密，也為未來資產抵押活用保留空間。台灣房屋集團趨勢中心統計今年200萬俱樂部豪宅，最熱銷仍是「西華富邦」前三季銷售至少十戶、其次為「潤泰敦峰」八戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」六戶，三豪宅社區今年總銷約68.8億元，且其中有半數以上的交易沒有貸款。另外，松山區「潤泰敦峰」5月則交易中樓層戶，總價約1.76億元、每坪196.2萬元，雖未進入200萬俱樂部，但今年其他戶別成交216.9萬元，而該社區今年已有8筆交易，其中有4筆為無貸款，總銷約14億元。第一建經研究中心副理張菱育指出，央行日前祭出第七波信用管制措施，高總價住宅貸款成數，從原本的上限4成降至3成，，但對部分超級富豪來說，手中資金充沛，仍可選擇不貸款購屋，不受銀行貸款水位限制，也不用擔心房貸利率走揚，對比一般購屋民眾排隊等貸款，利率還愈來愈高，呈現「貧富兩樣情」的無奈。