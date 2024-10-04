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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平將於6日迎來生涯首次季後賽。為了提前做好備戰，道奇在隊內練習中模擬嚴密的防守佈陣，試圖破解大谷的打擊威力，這個訓練立即引起日媒和美媒的關注。在道奇體育場進行的模擬實戰練習，當大谷翔平站上打擊區時，隊友們擺出特殊的防守陣型，三壘手移至遊擊手的位置更深處，遊擊手則站到接近二壘壘包後方，二壘手後退到較深的位置，這種防守佈陣在例行賽常被對手用來針對大谷，如今道奇隊內部也開始演練。美媒《Dodger Blue》在社群媒體X上分享這段練習影片，並由剛接受右手Tommy John手術、正在小聯盟進行復健投球的Tony Gonsolin擔任投手，與大谷翔平進行投打對決，在這次對決中，大谷擊出二壘方向滾地球出局。道奇隊正積極為分區系列賽做準備，期望透過模擬實戰可能會出現的狀況，由於教士隊很可能在比賽中採取針對性的防守策略，隊內提前演練有助於大谷適應並尋找突破口。日本球迷們在看到這段訓練影片後紛紛留言表示：「明明是隊友，卻擺出這麼嚴密的防守陣型，真是有趣」、「大谷對決Gonsolin，真是期待已久！」、「好久不見Gonsolin了」。