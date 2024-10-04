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▲高雄美術館特區近年房價飆漲迅速，5年增幅8成，吸引許多政商名流入住。（圖/中信房屋提供）

▲專家指出，如果美術館特區淹水成常態，房價恐怕最終還是會hold不住。（圖／翻攝畫面）

高雄美術館特區又淹水了，7月凱米颱風、10月山陀兒颱風，2次颱風都導致美術館特區淹水，豪宅區簡直要成為淹水第一排，讓不少人好奇，「號稱高雄豪宅群聚區，不斷淹水，房價還有這麼高的價值？」中信房屋研展室莊思敏接受《NOWnews》訪問表示，「如果只是短期積水，自然不會跌價，但如果每逢大雨必淹，恐怕就不好說了！」高雄美術館特區為新興豪宅聚落，目前房屋均單價高達47.8萬/坪，然而，凱米颱風、山陀兒颱風，2次風災都導致該區域嚴重淹水，據了解，不少目前有多名立委、議員都居住在該區域。莊思敏表示，高雄美術館特區位於鼓山，鼓山過往是房價低價區，市府重劃特區後，吸引大量北部及南部在地建商興案，前期規畫時銷況並不理想，直到近年搭乘台積電、全台瘋炒房風潮下，交易才熱絡起來，目前成交均單價已達47.8萬/坪、5年漲幅逾8成。她指出，美術館特區擁有寬敞的街道和整齊的規劃，公園綠地遍布，人文氣息濃厚，並且周邊擁有中山國小、七賢國中等優質學區；由於建案種類多元，購屋族群自住、投資客皆有。目前淹水次數2次，後續是否影響房價，端看市府作為。目前2次颱風都造成「美術館特區」淹水，豪宅海景第一排變成淹水第一排，莊思敏表示，如果是「積水」，短時間內可退去，確實不影響房價，不過，如果經常性積水，又或者氣候變遷劇烈程度人力難以抗衡，變成經常性真淹水，房價恐怕就會hold不住。現在高雄房價寸土寸金，她建議，如果擔心買到淹水區域房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心災害潛勢地圖」或「高雄市水利局-淹水潛勢圖」，並進一步查詢該區域是否位於「洪氾區」，能避則避，才不會花大錢買了房子，遇到淹水時，自己又一肚子氣。