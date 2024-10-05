山陀兒颱風已減為熱帶性低氣壓，但挾帶的大量水氣持續影響台灣，造成基隆發生多起土石流事件，包括信義區東信路、中正區調和街，而暖暖區暖東里、仁愛區龍門里、中正區砂子里，也列紅色警戒，一口氣撤退26戶、共69人，事實上，基隆為丘陵地形，土石流警戒區也高達34條，其中又以七堵9條最多，暖暖、安樂6條其次，不過，七堵、暖暖卻也是近3年房價漲最兇的地方。
信義區東信路碧砂山水、中正區調和街民宅3日發生土石流，住戶緊急逃離；基隆市府也發布全市3個里土石流紅色警戒，包括暖暖區暖東里10戶41人、仁愛區龍門里2戶17人、中正區砂子里12戶17人及信義區東安里2戶4人，共26戶、69人，全數進行預防性撤離。
蓋房子忘了危險？基隆捷運預定地「七堵、暖暖」房價漲超兇
基隆為丘陵地形，不少房子都依山而建，但根據土石流級大規模崩塌防災資訊網資料，基隆市土石流潛勢溪流共34條，依序為七堵9條，暖暖、安樂6條，信義5條，中山、中正3條，仁愛2條。
根據實價登錄，2024年基隆行政區房價前三名，依序為暖暖39.83萬/坪、七堵37.39萬/坪、中山35.69萬/坪；比較2022年，依漲幅排序，前三名依序為暖暖124%、七堵42%、中正22%。
慶祝通車行情 基隆捷運打破區域房市僵局
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，基隆因老屋多、氣候潮濕、交通不便等問題，長年導致年輕人口外移，也由於丘陵地形，不少房子都位於土石流警戒區，導致房市長年不振，多以在地買盤為主，房價幾乎都漲不太動。
不過，行政院2022年核定「基隆捷運」、預定2033年完工，就有建商提前插旗推案，預售案吸引了不少投資、置產族前往購屋，也帶動當地房市熱絡，房價出現了明顯漲幅。
危險與機遇並存 挑對地點安全、便宜又好住
陳傑鳴指出，基隆緊鄰雙北，車程約半小時，以距離來說比青埔、淡水還近，房價卻僅3字頭，為北北基桃中，購屋壓力最輕的區域，對於購屋族來說，確實有一定吸引力。
不過，他也提醒，如果想要入住基隆，建議還是先查訊「災害潛勢地圖」確認想買的地點是否為災害潛勢區，也要進一步確認是否為「順向坡」，因為順向坡社區每年必須支付一筆可觀的擋土牆修繕費用，長期下來並不划算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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蓋房子忘了危險？基隆捷運預定地「七堵、暖暖」房價漲超兇
基隆為丘陵地形，不少房子都依山而建，但根據土石流級大規模崩塌防災資訊網資料，基隆市土石流潛勢溪流共34條，依序為七堵9條，暖暖、安樂6條，信義5條，中山、中正3條，仁愛2條。
根據實價登錄，2024年基隆行政區房價前三名，依序為暖暖39.83萬/坪、七堵37.39萬/坪、中山35.69萬/坪；比較2022年，依漲幅排序，前三名依序為暖暖124%、七堵42%、中正22%。
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全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，基隆因老屋多、氣候潮濕、交通不便等問題，長年導致年輕人口外移，也由於丘陵地形，不少房子都位於土石流警戒區，導致房市長年不振，多以在地買盤為主，房價幾乎都漲不太動。
不過，行政院2022年核定「基隆捷運」、預定2033年完工，就有建商提前插旗推案，預售案吸引了不少投資、置產族前往購屋，也帶動當地房市熱絡，房價出現了明顯漲幅。
危險與機遇並存 挑對地點安全、便宜又好住
陳傑鳴指出，基隆緊鄰雙北，車程約半小時，以距離來說比青埔、淡水還近，房價卻僅3字頭，為北北基桃中，購屋壓力最輕的區域，對於購屋族來說，確實有一定吸引力。
不過，他也提醒，如果想要入住基隆，建議還是先查訊「災害潛勢地圖」確認想買的地點是否為災害潛勢區，也要進一步確認是否為「順向坡」，因為順向坡社區每年必須支付一筆可觀的擋土牆修繕費用，長期下來並不划算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。