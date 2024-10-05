亞洲天王周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱，門票10月23日開賣；不少歌迷擔心搶不到票，早就研究了各種攻略，現在周杰倫也大方宣布，自己要送出演唱會門票，條件是幫他找出「厲害的、沒看過的、超級限量的」網球拍。消息曝光讓粉絲嗨爆，開始找各種球拍標記周杰倫；周杰倫昨（4）日深夜則坦承，自己發這篇貼文「沒經過公司同意」，完全就是個人舉動，任性發言讓歌迷笑翻。
周杰倫要送大巨蛋門票！條件曝光了
周杰倫昨日深夜突在IG發文，表示自己最近迷上一堆奇奇怪怪、稀有的網球拍，他喊話廣大粉絲：｢如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的，請po上主頁@我，之後再刪掉也行，到時候哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」
周杰倫笑說自己是「球拍上癮症候群」，希望藉由粉絲力量找到稀有球拍，自己會送上演唱會門票做答謝。貼文曝光後，周杰倫也在限時動態坦言：「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了，不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」超級任性的天王發言恐怕沒幾個人做的到。
粉絲見狀也紛紛留言，「杰倫～看看我找的（球拍），好想看杰倫的演唱會啊」、「網球打的很好哦，什麼時候寫首《網球王子》哈哈」、「好的哥，給你找一個人中之龍專用球拍」、「電蚊拍蠻潮的吧哥」、「哥，我家有充電的，天氣熱時還能拍蚊子。充一次電，續航一禮拜」。
周杰倫大巨蛋開唱！鐵粉分析這兩場最好搶
目前根據官方公布的演唱會消息，周杰倫大巨蛋演唱會票價從搖滾區的6880元到看台區最便宜的1880元不等，總共4場演唱會，預計售出20萬張以上門票。有資深歌迷分析，最好搶票的場次可能是應該是週四、週五場（12/5、12/6），建議大家與其到網咖搶票，不如在家用5G網路拚手速，應該更有機會搶到！
※周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站
時間：2024年12月5日（四）M7:30、12月6日（五）PM7:30、12月7日（六）PM6:00、12月8日（日）PM6:00
地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
售票系統: tixCraft拓元售票系統
備註: 全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）
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周杰倫昨日深夜突在IG發文，表示自己最近迷上一堆奇奇怪怪、稀有的網球拍，他喊話廣大粉絲：｢如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的，請po上主頁@我，之後再刪掉也行，到時候哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」
周杰倫笑說自己是「球拍上癮症候群」，希望藉由粉絲力量找到稀有球拍，自己會送上演唱會門票做答謝。貼文曝光後，周杰倫也在限時動態坦言：「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了，不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」超級任性的天王發言恐怕沒幾個人做的到。
粉絲見狀也紛紛留言，「杰倫～看看我找的（球拍），好想看杰倫的演唱會啊」、「網球打的很好哦，什麼時候寫首《網球王子》哈哈」、「好的哥，給你找一個人中之龍專用球拍」、「電蚊拍蠻潮的吧哥」、「哥，我家有充電的，天氣熱時還能拍蚊子。充一次電，續航一禮拜」。
周杰倫大巨蛋開唱！鐵粉分析這兩場最好搶
目前根據官方公布的演唱會消息，周杰倫大巨蛋演唱會票價從搖滾區的6880元到看台區最便宜的1880元不等，總共4場演唱會，預計售出20萬張以上門票。有資深歌迷分析，最好搶票的場次可能是應該是週四、週五場（12/5、12/6），建議大家與其到網咖搶票，不如在家用5G網路拚手速，應該更有機會搶到！
※周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站
時間：2024年12月5日（四）M7:30、12月6日（五）PM7:30、12月7日（六）PM6:00、12月8日（日）PM6:00
地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
售票系統: tixCraft拓元售票系統
備註: 全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）