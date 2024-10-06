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▲第七波信用管制後房貸注意事項。（圖／信義房屋提供）

央行日前宣布第七波信用管制措施，對正在購屋流程中或準備購屋的民眾造成重大影響。信義代書地政業務組執行經理葉惠玲指出，新政策不僅影響未來交易，甚至追溯至已簽約但尚未對保的案件，許多買方需緊急籌措額外1成自備款來填補差額。信義房屋正竭盡全力協助客戶與銀行協調，確保購屋過程順利進行。當前嚴峻市場環境下，一些中小型房仲可能會採取不合法的方式申請房貸，將購屋風險轉嫁給消費者，選擇信譽優良的大型房仲公司有利於確保交易安全與合法性。以信義房屋為例，在代書簽約時，會詳細說明現行規範，確認客戶的情況，並提供適合的貸款建議。目前正在購屋流程中的客戶，信義房屋也會協助盤點銀行尚未審查的物件，協助客戶順利補足差額。面對新政策，信義代書提醒購屋者仔細評估自身財務狀況，確保能夠承擔更高的首付款；提前與銀行溝通，了解最新的貸款條件和利率。信義房屋提供房仲、代書、推薦房貸一條龍服務，除了有數位房貸外，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，不用排隊就能申辦（惟仍需視壽險公司案件處理速度進行），並提供優惠房貸利率（隨主管機關政策滾動式調整）。非常時期，面對房市動盪，葉惠玲說，為保護自身權益，建議選擇信譽良好的大型房仲公司，避免不合法的房貸申請方式；並要確保代書的合法性，以利交易流程符合最新規範。信義房屋秉持「先義後利」的精神，全力協助客戶完成家業夢想，並承諾買方「四大保障，二項安心」，包括漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障服務等，確保交易及居住安全，讓消費者安心成家。