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▲思犇牛排尋找國慶寶寶，秀身分證「免費吃牛排」！10月壽星9折優惠。（圖／思犇牛排提供）

▲幫大家準備好優惠傳送門！出示此圖爽吃Texas Roadhouse德州鮮切牛排「12oz.肋眼牛排買一送一」。（圖／翻攝自Texas Roadhouse德州鮮切牛排FB）

▲幫大家準備好優惠傳送門！出示此圖爽吃TGI FRIDAYS星期五美式餐廳「沙朗牛排買一送一」。（圖／翻攝自TGI FRIDAYS Taiwan FB）

慶祝雙十國慶日，除了回味二姐江蕙在台北大巨蛋的演唱，還有豪爽牛排優惠可以吃！思犇牛排尋找國慶寶寶，秀身分證「免費吃牛排」，而且所有10月壽星整個月用餐都有「9折優惠」；Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排、TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳2大品牌都有「牛排買一送一」一次整理。近期思犇牛排平價又有自助吧吃到飽受到矚目，不只點得到各式牛排、雞排、豬排及海鮮，還能搭配沙拉、飲料、玉米濃湯、烤吐司等自助吧無限量供應，被讚CP值頗優。歡慶雙十國慶，全台有7間門市的思犇牛排還展開「尋找國慶寶寶」活動，10月10日壽星憑身分證，在國慶日當天雙人到店用餐，思犇牛排便招待壽星免費享用250元排餐；更大方的是，所有10月壽星即日起至10月31日，憑身分證到思犇牛排用餐都可享「9折優惠」。慶祝國慶10月10日一日快閃雙十節限定優惠，消費者凡出示貼文或限動活動畫面給現場服務人員，可享油花均勻的「12oz.肋眼牛排買一送一」！提醒大家，活動品項為原價1700元之12oz.肋眼牛排，固定搭配奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥；贈送品項不含配菜價值1520元，且需酌收10%服務費；每桌限點一組；優惠不併用；依餐廳現場公告為主。聚餐最開心的TGI FRIDAYS星期五美式餐廳，2024年適逢每週五也有憑貼文畫面至指定餐廳可享「沙朗牛排買一送一」優惠。即日起至10月25日每週五限台南新天地餐廳適用；即日起至11月1日每週五限華泰餐廳適用；即日起至11月22日每週五限英才、林森、SKM Park、竹北餐廳適用。提醒大家，沙朗牛排一律提供指定熟度-七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條；每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。