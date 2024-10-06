千賀滉大季後賽初登板不怕噓聲！擁有「幽靈指叉」的日籍強投千賀滉大，本季因為受到傷勢影響，只為紐約大都會先發出賽1場，不過在今（6）日季後賽交手費城人的首戰驚喜回歸。在生涯的季後賽初登板，千賀滉大主投2局失掉1分後就退場，後續靠著打線在8局爆發躲敗，賽後談到主場費城人球迷以噓聲伺候，千賀滉大坦言有些影響，但反而覺得：「蠻有趣的。」
首戰體驗客場劣勢 開心球隊能贏球
由於大都會是以外卡名額進入，挑戰國聯東區龍頭的費城人，因此首戰作客費城人的主場Citizens Bank Park。先發投手千賀滉大在登板投球時，受到全場的費城人球迷以噓聲伺候，賽後受訪時，他表示：「我沒有特別的感覺，但還是有些影響，因為觀眾的聲音比較大，會聽不清楚捕手的配球，但我對於噓聲已經做好準備，並沒有太在意，反而覺得蠻有趣的。」
大都會本場採取車輪戰方式，千賀滉大主投2局，僅被費城人重砲Kyle Schwarber敲出1發陽春砲，失掉1分，並送出3次三振，1次保送，所幸打線在8局上掀起安打猛攻，單局狂灌5分完成逆轉，讓千賀滉大成功避免在季後賽首戰就吞敗。
有趣的是，轉播單位拍攝到，大都會逆轉領先時，千賀滉大非常興奮得在板凳席拍打圍欄，並大聲吼叫，看似相當融入其中。賽後受訪時，千賀滉大對於個人的表現評價道：「我只投了兩局，不能說有多滿意，也有很多需要反省的地方，但最重要的是球隊贏了」。此外，談到隊友們的表現時，他則說：「球隊的氛圍很好，隊友們的士氣都很高。」
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由於大都會是以外卡名額進入，挑戰國聯東區龍頭的費城人，因此首戰作客費城人的主場Citizens Bank Park。先發投手千賀滉大在登板投球時，受到全場的費城人球迷以噓聲伺候，賽後受訪時，他表示：「我沒有特別的感覺，但還是有些影響，因為觀眾的聲音比較大，會聽不清楚捕手的配球，但我對於噓聲已經做好準備，並沒有太在意，反而覺得蠻有趣的。」
大都會本場採取車輪戰方式，千賀滉大主投2局，僅被費城人重砲Kyle Schwarber敲出1發陽春砲，失掉1分，並送出3次三振，1次保送，所幸打線在8局上掀起安打猛攻，單局狂灌5分完成逆轉，讓千賀滉大成功避免在季後賽首戰就吞敗。
有趣的是，轉播單位拍攝到，大都會逆轉領先時，千賀滉大非常興奮得在板凳席拍打圍欄，並大聲吼叫，看似相當融入其中。賽後受訪時，千賀滉大對於個人的表現評價道：「我只投了兩局，不能說有多滿意，也有很多需要反省的地方，但最重要的是球隊贏了」。此外，談到隊友們的表現時，他則說：「球隊的氛圍很好，隊友們的士氣都很高。」