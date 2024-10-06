MLB美國職棒分區系列賽今（6）日正式熱鬧開打，而國聯東區龍頭費城費城人則在主場迎戰紐約大都會，本場比賽大都會推派全年例行賽僅上場1場的日籍強投千賀滉大登板先發，而昨日受訪時放話投200球都沒問題的他，最終當然沒有熱投200球，而是僅投2局小試身手，大都會也靠著8局上半的5分大局，終場就以6：2擊敗費城人，在客場搶下開門紅。千賀賽後受訪時則表示，「很慶幸自己真的做到了。」
千賀滉大本季傷勢反覆 例行賽僅登板1場
千賀滉大本季因傷勢關係反覆，幾乎缺席整個賽季。2月份他因右肩不適關係，開季即被放進到傷兵名單，進入5月下旬，千賀滉大被診斷出肱三頭肌發炎，7月26日對陣亞特蘭大勇士隊，他先發主投5.1局，僅被擊出2支安打，失掉2分，飆出9次三振，順利拿下本季首勝，但好景不常，他之後又因左小腿傷勢進入傷兵名單，最終總計千賀本季例行賽僅留下1場登板紀錄。
昨稱要投200球都沒問題 今則是小試身手投2局
而許多美國、日本媒體都認為系列賽G1大都會可能採取牛棚車輪戰方式，千賀滉大可能只會擔任先發投個1、2局，他本人昨日受訪時則是巧妙地迴避了這個問題：「如果我被告知投10個球就結束了，那我盡力投這10球；如果我被告知要投200球，這也沒問題。」
最終本場比賽大都會確實採取車輪戰方式，千賀滉大僅負責前2局投球，雖然他在首局首打席就被費城人核彈頭Kyle Schwarber敲出全壘打，但後續千賀則是很快回穩，這2局並沒有再被敲出安打，並送出3次三振，1次保送。
賽後千賀滉大接受訪問時則表示：「首先，我很高興我們沒有輸球，儘管我在比賽一開始就遭受打擊，當中有很多事情需要反思，但最重要的是球隊贏了，我真的做到了。」
「我想我能夠再次在腦海中，回顧一遍所有數據並保持著冷靜，我很高興我在場上始終能夠冷靜應對。最重要的是，我能夠健康地完成比賽，如果我不幸又受傷了，我就再也沒有機會上場投球了。」千賀滉大賽後如此說到。
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千賀滉大本季因傷勢關係反覆，幾乎缺席整個賽季。2月份他因右肩不適關係，開季即被放進到傷兵名單，進入5月下旬，千賀滉大被診斷出肱三頭肌發炎，7月26日對陣亞特蘭大勇士隊，他先發主投5.1局，僅被擊出2支安打，失掉2分，飆出9次三振，順利拿下本季首勝，但好景不常，他之後又因左小腿傷勢進入傷兵名單，最終總計千賀本季例行賽僅留下1場登板紀錄。
昨稱要投200球都沒問題 今則是小試身手投2局
而許多美國、日本媒體都認為系列賽G1大都會可能採取牛棚車輪戰方式，千賀滉大可能只會擔任先發投個1、2局，他本人昨日受訪時則是巧妙地迴避了這個問題：「如果我被告知投10個球就結束了，那我盡力投這10球；如果我被告知要投200球，這也沒問題。」
最終本場比賽大都會確實採取車輪戰方式，千賀滉大僅負責前2局投球，雖然他在首局首打席就被費城人核彈頭Kyle Schwarber敲出全壘打，但後續千賀則是很快回穩，這2局並沒有再被敲出安打，並送出3次三振，1次保送。
賽後千賀滉大接受訪問時則表示：「首先，我很高興我們沒有輸球，儘管我在比賽一開始就遭受打擊，當中有很多事情需要反思，但最重要的是球隊贏了，我真的做到了。」
「我想我能夠再次在腦海中，回顧一遍所有數據並保持著冷靜，我很高興我在場上始終能夠冷靜應對。最重要的是，我能夠健康地完成比賽，如果我不幸又受傷了，我就再也沒有機會上場投球了。」千賀滉大賽後如此說到。