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▲PIERRE HERMÉ PARIS可頌買3送1！對中身分證「免費吃馬卡龍」。（圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供）

▲「夸頌冰風暴」升級靜岡抹茶口味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Creaminal開吃新型態「可麗頌」，裝著夸頌冰風暴的「假期聖代杯」等白眼週邊好萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Creaminal幫IP偷偷打造豐富白眼週邊商品。（圖／Creaminal提供）

▲「眼睛可頌Creaminal」誠品南西快閃店等大家朝聖。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Creaminal x WOKY透明瓶-斜眼(深灰)680元、帽子杯-斜眼(黑)790元、Tiko杯-斜眼(黑)880元、渾圓杯-斜眼(黑)1080元。（圖／Creaminal提供）

10月不只歡慶雙十國慶，還有可頌控必衝的划算優惠！法國殿堂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS難得推出「買3送1」好康組合；對中身分證內用免服務費、外帶滿額送馬卡龍、巧克力等甜點。台灣「眼睛可頌Creaminal」捷運中山站快閃誠品南西店，聯名二伯開吃哈米花冰風暴，還結合可麗露開發全新甜點「可麗頌」，敲碗已久的IP白眼週邊也開賣。法國殿堂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS主打重現17 世紀維也納傳統的「左岸經典可頌」，並推薦「榛果可可、香榭玫瑰、開心果可可」等可頌口味。歡慶金秋雙十，即日起至10月31日開跑2024可頌月盛典，到Café PIERRE HERMÉ PARIS台北與台中，購買3個任選口味可頌贈送1杯飲品（口味任選）、買6個可頌贈送2杯飲品，依此類推（可頌買多送多，飲品不寄杯）；到Boutique PIERRE HERMÉ PARIS則可享購買3個任選口味可頌贈送1個可頌（以價低者進行贈送），買6送2個依此類推。身分證字號或民國出生年月日對中「1」或「0」任2碼（可重複）、或姓名中含有「歡、慶、雙、十」任1字（可同音），並完成社群指定任務，即可享內用「免服務費」；或外帶消費滿520元贈送「隨機口味馬卡龍」乙顆、消費滿1580元贈送「榛果牛奶巧克力片」乙片、消費滿2500元贈送「隨機口味月餅」乙顆。提醒大家，需持有身分證、健保卡或護照證明正本或影本，於現場由工作人員驗證。台灣「眼睛可頌Creaminal」全新進駐誠品南西開設快閃店，招牌明星「夸頌冰風暴」霜淇淋基底偷偷升級使用法國諾曼第的伊斯尼Isigny作為乳質原料，打造酸甜玫瑰荔枝、靜岡抹茶、檸檬、栗子4款全新口味；聯名Youtuber二伯推出「Creaminal X hahababy夸頌冰風暴」加入哈米花；還有加入整支霜淇淋的「霜淇淋紅茶」。玩耍超越可頌的「夸頌Creaminal」又有新創作！將可頌結合可麗露，開發出全新形態甜點「可麗頌」，使用可麗露銅模「連膜烘烤」，外表示可麗露、吃起來卻有可頌的酥脆口感，裡頭還藏有冰甜內餡，一咬就流心！首波台式鳳梨、日式抹茶、法式巧克力可嚐鮮。粉絲敲碗已久的IP白眼週邊也開賣了！以品牌IP「偷偷」藏在特殊玻璃造型的「假期聖代杯」、眼睛帆布袋、偷偷看眼睛襪子、品牌經典鴨舌帽、潮T、感溫馬克杯、雨傘、手機支架、文具等，大舉入侵你生活；Creaminal品牌主理人汪守毫同時身兼知名保溫杯品牌WOKY創辦人，他特別端出自豪的770ml 「鈦陶瓷渾圓杯」及260ml的「帽子杯」結合「偷偷」個性推出聯名款，並打造限量感溫變色的陶瓷馬克杯和玻璃杯，攻佔粉絲的心。Creaminal單點外帶夸頌冰風暴190元、二伯聯名系列冰風暴230元，或現場購買299元假期聖代杯、可以50加購價升級為聯名冰風暴；霜淇淋紅茶120元；新形態甜點「可麗頌」每日限量50顆，每顆售價110元、3入盒裝300元。即日起至10月10日，購買兩組冰風暴組合免費送「經典品牌防水貼紙」一張（每日前30名，價值80元）；即日起至10月31日，加入LINE或IG好友免費送「Creaminal圓形貼紙」乙張（數量有限，贈完為止），還可加碼抽獎試手氣。地址：台北市南京西路14號 誠品南西店一樓大門時間：10月1日至10月31日 平日11:00-22:00、假日11:00-22:30