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▲台灣老屋、違建多，「地震、颱風」過後，用路人要特別當心掉落物問題。（圖／記者陳韋帆攝）

▲建物若有磁磚等掉落物砸人，不僅會被處行政罰鍰，所有權人、管委會亦有刑民事責任。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

山陀兒颱風為台灣帶來強降雨，雖然補足水庫，但也導致基隆、新北市瑞芳及基山、高雄等多處水災、土石流，昨(6)日還有台北市松江路大樓磁磚掉落，一小孩遭砸中大腿，所幸無生命危險。知名結構技師戴雲發表示，「台灣老屋多、違建多，颱風結束後，用路人一定要當心空中殺機。」6日下午，台北市中山區松江路某大樓，發生磁磚剝落掉落事件，一名騎乘腳踏車的4歲男童，行經該處遭砸受傷，警消獲報趕抵，初步查看為右大腿瘀青挫傷，所幸男童意識清楚，被送往送馬偕醫院治療，所幸無生命危險，警方已於現場拉起封鎖線，後續將由男童家長與大樓主委協調和解事宜。戴雲發表示，由於台灣逾30年老屋超過400萬戶，還有不少違建頂加等，而且台灣又有「颱風、地震」等問題，老舊建物加上天災侵蝕，不少老舊建物外牆已有磁磚、水泥剝落等問題。他指出，「颱風、地震」，都會讓損壞加劇，尤其在風雨過後，如果又遇到氣溫攀升，太陽曝曬下，熱漲冷縮，就是特別容易出現磁磚、招牌、違建等外掛物掉落的時機，尤其是颱風剛走時，民眾在路上都要特別小心，屋主也應自己多檢視，避免造成公安意外發生！有鑑於老舊建物磁磚掉落頻傳問題，國土署（營建署）已於105年1月即責成各直轄市、縣（市）政府建立巡查通報機制，要求被列管有磁磚掉落之虞的大樓限期改善；同時在其大樓外牆設置張貼警示設施，並予適當圈圍，提醒用路人注意安全，儘量行走在騎樓內，避免發生不幸事件。國土署指出，建築物所有權人應善盡建物管理之責，磁磚如有發生剝落危險，建築物所有權人必須自行修復改善，若有因此造成任何事故，建管單位可以違反建築法第77條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新臺幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰，並得連續處罰；如造成傷亡者，更將另負相關民刑事責任。