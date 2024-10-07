台北市東區在大巨蛋人潮帶動下空置率小幅下降，但中山南西商圈卻在投資客檢舉下面臨了危機。戴德粱行2024年Q3季報，南西商圈目前商圈空置率約3%，目前變動不大，不過，戴德粱行指出，如果舉辦狀況市府未拿出解套方式，恐怕將面臨重大危機。

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據戴德粱行統計，2024年Q3，忠孝商圈（東區）空置率11.67%、西門商圈3.82%、中山南西商圈3%。戴德粱行指出，東區在大巨蛋人潮帶動下，商圈明顯復甦，空置率出現小幅下滑，值得注意的是，6月底出現睽違7年的高單價交易，單坪價格達 659.5 萬元/坪；中山南西雖然目前空置率未有明顯上升，但如果巷弄商家檢舉為違規狀況不變，恐不利商圈發展。

▲商圈,西門町,東區,大巨蛋,中山南西。（圖/戴德粱行提提供）
▲2024年Q4，東區商店空置率明顯下滑，西門、中山南西則維持低空置率。（圖/戴德粱行提提供）
大巨蛋睽違7年　出現 1坪659.5 萬高單價交易
據實價登錄，今年6月東區店面新交易，三位自然人以1億2168萬，無貸款買下忠孝東路四段210號約18坪的小店面，換算平均單價達659.5萬，創下東區近7年的店面單價新高！該店面之前的租客為服裝零售業，目前已經轉入百貨櫃位，而目前店面正裝潢中，據了解，隔壁店面租客假髮業者接手承租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年東區因國際品牌出走，長期租金偏高，導致人流下滑，店面空置率上升，加上受到疫情衝擊，近年店面交易趨冷；不過隨著大巨蛋啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使店面行情有回春跡象。不過目前投資客趨向保守，大坪數店面總價門檻高仍難去化，而低總小店面則因出租率高，較能吸引買方目光。

▲台北市都發局指出，目前已收到南西心中山商圈及赤峰商圈提出以評點方式暫緩裁罰申請，將儘速審理。（圖／記者徐銘穗攝）
▲南西中山商圈目前暫緩開罰，針對大規模檢舉事件，將進行通盤檢討。（圖／記者徐銘穗攝）
中山南西商圈面臨危機　能否解套端看蔣市府智慧
中山南西商圈今年7月遭人大規模檢舉「違規使用」，超過60家以上巷弄店家陸續收到市府公文，要求限期改善，否則將開罰6~30萬、斷水斷電處分，理由是「違反土地使用分區管理自治條例」，如赤封街巷道寬度僅5.45米，未達8米巷道以上標準，若未在2個月內改善將開罰並執行斷水斷電。

主管機關都發局當時指出，南西商圈可採110年制定的拆除作業原則，暫緩開罰，針對民眾反映的噪音、環境髒亂了等汙染，進行約束，一年內環保局、衛生局，一年記點超過3次的店家，就會回歸土地使用分區管理自治條例處置。

不過，由於檢舉人未限定「當地住戶」，自救會指出，「都是同一人檢舉，懷疑是為都更利益開罰，的惡意檢舉！如同當年師大夜市！所以採該作業辦法也沒用，若未修法，南西恐步入師大夜市沒落後塵。

蔣市府收到自救會陳情後，將相關事件納入市府通盤檢討，中山南西商圈的未來，目前仍在等待檢討結果中。據了解，目前少數店家決定結束營業，另尋他址開業。

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