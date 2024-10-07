我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年Q4，東區商店空置率明顯下滑，西門、中山南西則維持低空置率。（圖/戴德粱行提提供）

▲南西中山商圈目前暫緩開罰，針對大規模檢舉事件，將進行通盤檢討。（圖／記者徐銘穗攝）

台北市東區在大巨蛋人潮帶動下空置率小幅下降，但中山南西商圈卻在投資客檢舉下面臨了危機。戴德粱行2024年Q3季報，南西商圈目前商圈空置率約3%，目前變動不大，不過，戴德粱行指出，如果舉辦狀況市府未拿出解套方式，恐怕將面臨重大危機。據戴德粱行統計，2024年Q3，忠孝商圈（東區）空置率11.67%、西門商圈3.82%、中山南西商圈3%。戴德粱行指出，東區在大巨蛋人潮帶動下，商圈明顯復甦，空置率出現小幅下滑，值得注意的是，6月底出現睽違7年的高單價交易，單坪價格達 659.5 萬元/坪；中山南西雖然目前空置率未有明顯上升，但如果巷弄商家檢舉為違規狀況不變，恐不利商圈發展。據實價登錄，今年6月東區店面新交易，三位自然人以1億2168萬，無貸款買下忠孝東路四段210號約18坪的小店面，換算平均單價達659.5萬，創下東區近7年的店面單價新高！該店面之前的租客為服裝零售業，目前已經轉入百貨櫃位，而目前店面正裝潢中，據了解，隔壁店面租客假髮業者接手承租。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年東區因國際品牌出走，長期租金偏高，導致人流下滑，店面空置率上升，加上受到疫情衝擊，近年店面交易趨冷；不過隨著大巨蛋啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使店面行情有回春跡象。不過目前投資客趨向保守，大坪數店面總價門檻高仍難去化，而低總小店面則因出租率高，較能吸引買方目光。中山南西商圈今年7月遭人大規模檢舉「違規使用」，超過60家以上巷弄店家陸續收到市府公文，要求限期改善，否則將開罰6~30萬、斷水斷電處分，理由是「違反土地使用分區管理自治條例」，如赤封街巷道寬度僅5.45米，未達8米巷道以上標準，若未在2個月內改善將開罰並執行斷水斷電。主管機關都發局當時指出，南西商圈可採110年制定的拆除作業原則，暫緩開罰，針對民眾反映的噪音、環境髒亂了等汙染，進行約束，一年內環保局、衛生局，一年記點超過3次的店家，就會回歸土地使用分區管理自治條例處置。不過，由於檢舉人未限定「當地住戶」，自救會指出，「都是同一人檢舉，懷疑是為都更利益開罰，的惡意檢舉！如同當年師大夜市！所以採該作業辦法也沒用，若未修法，南西恐步入師大夜市沒落後塵。蔣市府收到自救會陳情後，將相關事件納入市府通盤檢討，中山南西商圈的未來，目前仍在等待檢討結果中。據了解，目前少數店家決定結束營業，另尋他址開業。