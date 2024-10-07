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▲林依晨曾和韓國團體SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／東風電視台）

▲劉品言曾在巴黎留學，精通法文。（圖／翻攝自劉品言臉書）

▲張鈞甯在德國出生，雖然4歲就回到台灣，但她仍對歐洲文化很有興趣。（圖／翻攝自張鈞甯臉書）

林依晨昨（6）日憑戲劇《不夠善良的我們》拿下釜山影展第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎的最佳女主角獎，，讓台下掌聲不斷，不只是林依晨，台灣有許多女星都精通第二國語言，包括劉品言、張鈞甯等人。林依晨出道多年，被譽為「零負評女神」，同時她也是政治大學韓文系畢業的學霸，昨日她在釜山影展上用韓文致詞，就有人想到，過去只要大型典禮有邀請韓國藝人，就會讓林依晨去跟他們互動，她曾和韓團東方神起、SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓，也曾和韓國知名演員宋承憲在金馬獎上一同頒獎，用韓文突擊SJ休息室，互相開玩笑展現強大語言能力。而她主演的《不夠善良的我們》也入圍今年第59屆金鐘獎迷你劇集獎，林依晨、許瑋甯也將在10月19日爭迷你劇集視后，究竟獎落誰家，也引來關心。劉品言在2007年時到巴黎留學，因此講了一口流利的法文，不僅發行個人專輯，其中也包含了法文歌曲，之前她也曾在IG分享過用法文點餐的影片，跟服務生的對答相當流利，讓網友直呼，「帥炸了！」張鈞甯因為父親工作的關係，在德國慕尼黑出生，雖然在4歲時就搬回台灣，但在大學時她又再次選修德文，將已經快忘光的德文找回來，大一升大二的暑假，也和姊姊去德國遊學2個月，住在寄宿家庭，張鈞甯曾說，德國是她的出生地，即便很小就回台灣，但仍對德國有很深厚的感情，並且因此對歐洲文化有很大的興趣。