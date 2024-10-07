我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏炳立表示，蛋黃區如果跌價，蛋白區就會跌更多，多10~15%。（圖／記者陳韋帆攝）

▲顏炳立認為，新青安可嚴查炒作，但政策應持續，讓首購青年買得起房。（示意圖／pexels）

▲顏炳立指出，如果房市翻轉，蛋白區小宅將首當其衝，呼籲購屋族應注意。（示意圖／翻攝pexels）

戴德粱行今（7）日舉辦Q3記者會，面對銀行房貸水位拉警報、央行打房，導致房市交易量陷入困境，董事總經理顏炳立表示，「如果單月移轉棟數低於2萬棟，連續多月發生，房價就有可能鬆動，而蛋黃區如果跌5%，蛋白區就會跌15～20%，至於新青安政策，政府應嚴查炒作。」所謂「房貸水位」係根據「銀行法72-2」規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。根據金管會資料，截至今年6月，全體國銀房貸餘額10兆4,872成3億、半年大增5,004億，創史上同期最高，且多家行庫、民銀，已逼近《銀行法》72-2條「不動產放貸比」28%內部警戒水位；央行也在今年9月20日，實施第七波打房。顏炳立認為，雖然房貸水位拉警報，但壽險業仍有貸款空間，所以見不到「恐慌跟斷頭」，但如果單月移轉量如果都低於2萬棟以下，明年Q1如果持續如此，蛋黃區如果未跌、蛋白區會跌1成，蛋黃區如果跌5%， 蛋白區就會跌15~20%。顏炳立指出，政府推出新青安，在房市上點了一把火，加速消耗貸款額度，如今逼近滿水位，銀行就會將額度優先給關係或信用較好的客戶，其他人就會房貸退件、拖延等情況，自然也有可能排擠到新青安專案。2023年8月迄今，市場瀰漫著「錢很好取得、利息又低」氛圍，不少年輕人幾乎都忘了我是誰，只想要政府的新青安補貼，忘記房價已經拉高，一旦市場買氣冷卻，想上、下車都有困難，但新青安本意良善，可讓真正自住需求更容易購屋，所以不建議停止其政策，不過也呼籲政府應嚴查違規使用。顏炳立說，這波房市熱區，中南部大多是搭乘「高鐵、台積電」話題，大台北區域則是又遠、又小、又貴，炒高的房價，剛性需求難以接手，若新青安貸款出現障礙，抗性將更高，估計小宅買氣將明顯降溫。而預售屋亂象也相當奇葩，新青安拉抬成屋買氣，預售屋也被拉抬，但預售屋完工到交屋需約3年，到時候新青安專案早就沒了，如果是盼望著靠新青安購屋的剛需，也將衍生不少問題。最後，顏炳立提醒購屋族，投資理財本就應該做好最壞打算，到了那天，你是否能控制或承受，股、房市早已到高點，就是風險最高的時候，如果發現資金槓桿過高，最好趁早未雨綢繆，一旦買氣停滯，恐怕一切都來不及了！