孫可芳、鍾瑶憑《何百芮的地獄毒白》入圍第59屆金鐘獎最佳女配角獎，該劇女主角郭書瑤無緣入圍，但仍拍了祝賀影片給兩人，還拿出自己參加時尚秀的「3塊布」照片給她們，要她們比照辦理，「版面靠你們搶了！」

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郭書瑤無緣入圍金鐘　要閨密火辣搶版面

《何百芮的地獄毒白》女主角郭書瑤無緣入圍，不過她也拍了祝賀影片給兩位好友，提到希望孫可芳減肥成功，以及鍾瑶能「爭氣一點」，紅毯的禮服要以她的「3塊布」辣裝為標準，「版面就靠你們搶了！」鍾瑶笑說，「郭書瑤有提供一些瘦身的方法給她（孫可芳），後面又貼了一個豐胸中心的給我。」

至於有沒有要帶幸運物參加典禮？孫可芳表示不會帶小孩出門，「目前希望他不要曝光，他太可愛了，會搶走我的風采。」身旁友人都一致認為小太陽長得像劉冠廷，「我朋友抱著他在拍嗝都說『冠廷到底要不要打嗝』！」

▲鍾瑶入圍金鐘女配。（圖／記者李欣容攝）
▲鍾瑶入圍金鐘女配，被問到如果遇到前男友吳慷仁會不會尷尬，她表示這題先不討論。（圖／記者李欣容攝）
孫可芳親餵太痛　放棄餵母奶「比生產還痛」

育兒話題聊不完，孫可芳說目前已經沒有在餵母奶，「因為之前太痛了，被咬流血，後來吐了一口『草莓牛奶』就想說算了不要餵了！脹奶比生小孩還痛。」假如遇到前男友吳慷仁會尷尬嗎？鍾瑶說，「哪一位？我們就暫時不討論這個部分好了。」

▲郭書瑤宣傳主演電影相當有誠意。（圖／翻攝自郭書瑤IG）
▲郭書瑤拿自己的時尚辣照給鍾瑶參考。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

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