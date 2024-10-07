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颱風山陀兒夾帶強勁風雨，本月3日中午登陸高雄市小港區，帶來高雄歷史上最強的17級陣風，高雄各地均有玻璃被颱風吹爆的災情，更有些人以「肉身擋玻璃」，但專家指出，這其實是非常危險的行為，因為在玻璃破碎時，強風足以讓人往後噴飛，噴濺的玻璃更可能造成皮膚嚴重的割傷。信義居家針對玻璃窗被強風吹破的事發應變、事前預防以及事後修繕提出具體建議，期望日後不再有憾事發生，在天災中皆能身心平安。首先，如強風來襲，建議將家中窗戶緊閉上鎖，並拉下窗簾，能有效控制窗戶碎裂噴濺的玻璃，將損害降到最低。最好人也可以遠離窗戶，以「肉身擋玻璃」的行為非常危險。此外，專家亦不建議放上木棍或鐵柱等物品來單一支撐窗戶玻璃，容易因此變成單一支點，更容易使窗戶破裂，而許多人普遍會在窗戶上以膠帶貼「X」型做防範，專家則建議可以多貼幾道膠帶為「米」字型，甚至在窗戶外框邊緣再貼膠帶補強，都是增加玻璃受力支點、降低玻璃噴濺程度的應變方法。信義居家也分析窗戶玻璃材質及新舊程度對抵禦颱風的影響，如常用在住家遮光罩與氣密窗的5+5 mm的膠合玻璃，利用高溫高壓將兩片玻璃夾入膠膜結合而成，破碎時玻璃碎片會黏在膠膜上，不會直接掉落，更具安全性，隔音、隔熱效果也最佳，但單價較高。常用於店頭門面的強化玻璃，經過熱處理，不易產生裂痕，破碎時會整塊碎裂成不尖銳的顆粒狀碎片，雖然堅固性、安全性較一般玻璃高，但一旦局部受損破裂，就會失去應力平衡，引起全面碎裂，這也是多起店面三角窗整片爆掉的原因。颱風除了帶來狂風，還有隨之而來的激烈降雨，由於舊型的窗戶大多沒有氣密條，遇到大雨就容易漏水，若玻璃面積很大，受風的阻力越強，也可能導致窗戶支撐不住；另外常見的窗戶緊密仍漏水的問題，在發生當下，只能先將漏水地方暫時堵住，待颱風遠離，再用矽利康或防水條去補強窗戶，若進一步發現牆面龜裂或是窗框的縫隙會漏水，則需找直接找專家評估，進行修繕或更換，信義居家也建議，如要預防窗戶老化、故障，建議定期請廠商檢修、為家中窗戶進行「健檢」。眾多客戶口碑推薦的信義居家，嚴選有保障的修繕工程團隊，提供各式局部空間裝修：門窗翻新、衛浴、客廳、隔間改造等需求，並提供免費線上諮詢，了解需求後再安排勘估丈量及報價，施工後驗收，並依廠商說明提供後續保固，讓颱風天不再擔心因風雨太大，出現窗戶破裂或漏水的問題，協助大家安然度過颱風天。