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青年返鄉在這幾年形成一股風潮，無論是創業圓夢、接掌家族事業或回鄉務農等，都因為青年力量的投入，為地方帶來注入新的活力與生機。信義房屋日前舉行的《社區一家20週年得主故事講座》，特別邀請來自宜蘭的美得冒泡共同創辦人張台賜和彰化鬆勢三日節策展人劉孟豪分享他們如何以創新思維和社區凝聚力，為家鄉帶來改變和發展的故事。台灣地方創生基金會董事長陳美伶與社區一家評審蔣玉嬋老師也到場支持，為有心返鄉的青年朋友提出精闢建議。信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫自2004年推動以來，在今年邁入第20年，是台灣目前單一民間企業投入時間最長、投入金額最多的社區營造計畫，至今已累計收到逾1.6萬件提案，協助3400多個社區提案圓夢。信義房屋表示近年來由於青年返鄉蔚為風潮，但是返鄉第一步如何啟動？如何找到生計與夢想的平衡？而社區一家計畫正好扮演社區天使投資人的角色，提供社區圓夢金給通過評選的得主，為他們提供圓夢資金，成為青年返鄉的強力後盾，而社區一家評審的專業建議，也讓得主獲益良多。此次講座的分享者之一美得冒泡 BEAUTIFOOL共同創辦人張台賜，是宜蘭在地青年，曾三度獲得社區一家《幸福社區類》楷模獎的肯定，憑藉對家鄉的兒時美好記憶和深厚感情，和一群志同道合的夥伴回到蘇澳創業。從帶著地方居民一起梳理蘇澳冷泉與其阿里史溪流域文化，到將阿里史冷泉景區旁的老屋「阿里史嬸婆家」改造成青創咖啡廳，作為地方創生基地與提供地方青年一個多棲合作的交流空間，長期深耕蘇澳。張台賜表示，青年返鄉發展相對也面臨諸多難題。社區一家計畫猶如擺渡人，在青年載沉載浮的流域行動中順水推舟，給予支持、指引並引渡逆境。不僅給團隊正向的鼓舞力量，審查階段安排各領域專業者反饋建設性意見，更是在資源、金援上提供團隊最實質的支援。來自彰化社頭的劉孟豪，連續四年榮獲社區一家《幸福社區類》楷模獎，則是另一位青年成功返鄉的代表。「我們希望有一些活動可以讓這個地方被看見，更期許自己可以為年輕人把這片土地準備好，讓年輕人可以回來」劉孟豪說道。因此，他和團隊重新打造社頭襪子節，在2020年起串聯當地青年，自發辦理具有地方特色，結合社頭織襪產業、市集和音樂演出和街區走讀的「鬆勢三日節」，不僅凝聚地方人心、也讓外來遊客重新認識社頭。透過這次「社區一家20週年講座」兩位得主和在場與會者分享了返鄉路上的酸甜苦辣，以及信義房屋社區一家計畫給予他們的協助，也激勵有心返鄉的青年思考如何為家鄉貢獻力量。台灣地方創生董事長陳美伶也在講座最後勉勵大家，社區一家和台灣地方創生基金會都強調以人為本，希望可以打造一個共創交流的平台，讓大家堆疊能量、相互攜手讓台灣更好。社區一家評審蔣玉嬋老師也鼓勵所有有心想改變地方的團隊或個人，將社區一家當作第一步，讓社區一家成為大家的強力後盾。