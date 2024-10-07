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▲張耀霖表示，此次山陀兒颱風，如果硬要說「美術館、金山、萬里」是積水，恐怕大家難以認同。（圖／高雄市政府提供）

▲莊思敏表示，如果氣候劇變人力真無法抗衡，常態性淹水區域，恐怕房價也會有鬆動的一天。（圖／信義房屋提供）

山陀兒帶來的豪雨成災，導致不少低窪區淹水，如高雄美術館明顯豪雨成災，不過，該區域在近年高雄市府重劃，儼然已成為高房價區，真的適合大量興建住宅嗎？地理補教老師張耀霖接受《NOWnews》訪問表示，「這次颱風挾帶豐沛雨量，導致超過排水預測，但如果要用積水掩飾，難免說不過去，只能說不能否認政府治水努力，但低窪區就是相對容易淹水。」《NOWnews》盤點台灣過去被作為「泛洪區」、如今重劃大興土木推案的區域，最有名的就是「新北市二重(新北第二行政中心)、高雄美術館特區」。據實價登錄，二重房屋均單價，2020年40.63萬/坪、2024年70.14萬/坪；美術館特區房屋均單價，2020年25.77萬/坪、2024年45.75萬/坪。另外，台北市社子島近年在都市重劃議題上也吵得好不熱鬧，未來不排除也將成為房市熱區之一，2020年房屋均單價49.64萬/坪、2024年69.61萬/坪。地理補教老師張耀霖表示，山陀兒颱風為台灣許多區域帶來超大豪雨，如高雄美術館所在的鼓山區，3小時最大雨量達157.5毫米；新北市金山受到外圍環流影響，亦創下12小時597毫米的驚人紀錄。依照中央、地方政府說法，到了淹水之時，總是會談到「排洪設施」相關字眼，其實，最有名的就是淡水河「台北地區整體防洪計畫」，是全台第一個被列為專案整治的疏洪計畫。「台北地區整體防洪計畫」1982~1999年共投入1千1百億推動，在淡水河以及三條重要支流興建堤防，另外在大漢溪、新店溪合流處的天然疏洪地區開闢二重疏洪道，看似完美的方案推動，卻抵抗不了氣候劇烈變遷，大台北區域一般雨水下水道標準時雨量78.8毫米，但近年時雨量超過100毫米的狀況比比皆是，導致不少區域動不動就淹水。張耀霖指出，關於颱風導致的淹水，如果說部分地區是積水當然認同，但如果類似此次金山、萬里、美術館等區域情況，明顯就是淹水，面對如此劇烈環境的變遷，政府的防洪疏導整治，恐怕還得持續耗費大量人力物力方能解決。關於凱米造成全台灣多處淹水一事，中信房屋研展室莊思敏表示，如果是「積水」，短時間內可退去，確實不影響房價，不過，如果經常性積水，又或者氣候變遷劇烈程度人力難以抗衡，變成經常性真淹水，房價恐怕就會hold不住。現在不少區域房價寸土寸金，她建議，如果擔心買到淹水區域房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心災害潛勢地圖」，並進一步查詢該區域是否位於「傳統洪氾區」，能避則避，才不會花大錢買了房子，遇到淹水時，自己又一肚子氣。