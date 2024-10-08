此次山陀兒颱風挾帶豐沛雨量，造成全台多處爆發土石流，如高雄六龜，新北瑞芳、金山、萬里，基隆等區域。明明小學自然課就說「順向坡」不適合蓋房子，台灣為何有這些情況？如今採「擋土牆」方式圍擋，有辦法抵抗大自然力量嗎？
全台近期多處爆發土石流，據各縣市府資料，基隆包括「中正區碧砂山水社區、中山區山林松境社區、武崙里」等；高雄包括「六龜、燕巢」等山區；新北包括「瑞芳、金山」等。
土石流災難與「順向坡」息息相關
還記得國中地球科學課程嗎？補教界地理老師張耀霖表示，「順向坡」是指「凡坡面與層面、坡面與劈理面之走向交角不超過二十度，且傾向一致者。」如果在順向坡蓋房子，就很容易會受到土石流災害，不過，台灣早年不少天才縣市長，依舊濫發順向坡建照，以施作「擋土牆」當作可以興建的理由，事實上，「人力又如何能抵抗大自然力量？造成慘痛傷亡。」
1997年，汐止林肯大郡就是興建於順向坡上，受到溫妮颱風豪降雨，土石直接衝破土牆，社區被擊垮，造成28死；2009年，莫拉克颱風襲台，號稱史上第二大水災，又稱八八水災，除了淹水，也造成多處山崩、土石流，造成小林村滅村事件，共474人活埋，整起水災，共造成681人死亡、18人失蹤。
張耀霖指出，其實「擋土牆」作用相當有限，一旦碰上水土保持不佳或豪降雨，即使房屋不是建在「順向坡」，而是建在「逆向坡」上，亦有可能因沖刷崩毀，顯見想要以人力抵抗大自然天災，無疑是螳臂擋車，根本不可能抵抗，更何況是興建在順向坡的房子。
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→點選「災害潛勢地圖查詢」→勾選「潛勢區」查詢。
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土石流災難與「順向坡」息息相關
還記得國中地球科學課程嗎？補教界地理老師張耀霖表示，「順向坡」是指「凡坡面與層面、坡面與劈理面之走向交角不超過二十度，且傾向一致者。」如果在順向坡蓋房子，就很容易會受到土石流災害，不過，台灣早年不少天才縣市長，依舊濫發順向坡建照，以施作「擋土牆」當作可以興建的理由，事實上，「人力又如何能抵抗大自然力量？造成慘痛傷亡。」
1997年，汐止林肯大郡就是興建於順向坡上，受到溫妮颱風豪降雨，土石直接衝破土牆，社區被擊垮，造成28死；2009年，莫拉克颱風襲台，號稱史上第二大水災，又稱八八水災，除了淹水，也造成多處山崩、土石流，造成小林村滅村事件，共474人活埋，整起水災，共造成681人死亡、18人失蹤。
張耀霖指出，其實「擋土牆」作用相當有限，一旦碰上水土保持不佳或豪降雨，即使房屋不是建在「順向坡」，而是建在「逆向坡」上，亦有可能因沖刷崩毀，顯見想要以人力抵抗大自然天災，無疑是螳臂擋車，根本不可能抵抗，更何況是興建在順向坡的房子。
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→點選「災害潛勢地圖查詢」→勾選「潛勢區」查詢。