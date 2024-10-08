MLB美國職棒季後賽美聯分區系列賽G2，克里夫蘭守護者今（8）日在主場續戰底特律老虎，本場比賽雙方上演一場精彩的投手大戰，前8局打線都未能越雷池一步，直到9局上老虎隊才靠著先前代打上陣的Kerry Carpenter，棒打守護者終結者Emmanuel Clase，一棒敲出3分砲，終場就率領老虎以3：0贏球，而賽後守護者主帥Stephen Vogt則是替子弟兵Clase緩頰，並表示：「他也是人。」
Clase例行賽47次救援成功 排行全大聯盟第2
守護者隊當家終結者Emmanuel Clase，本賽季表現相當亮眼，招牌的卡特球更是能夠屢屢飆破100英里，讓不少打者吃足苦頭，而總計Clase本季個人共拿下47次救援成功，排行全大聯盟第2，僅次於聖路易紅雀隊的終結者Ryan Helsley。
而根據數據統計，Emmanuel Clase今年在此之前例行賽與季後賽合計出賽75場，只有10場比賽有失分紀錄，而且不曾單場失掉超過1分，但今日他挨了Carpenter一發三分彈，一口氣丟掉3分，這3分都是Clase的責失，今年在此之前Clase累計只有5分責失。
不後悔提早派Clase上場 守護者主帥有話要說
而Emmanuel Clase今日比賽先是在8局上救火成功，隨後續投第9局就挨轟，守護者隊總教練Stephen Vogt賽後受訪時則表示，他不後悔在第8局就把Clase派上場：「他今年整季的表現相當出色，總是能成功封鎖住對手，表現接近完美。但他也是人，這種事情總是會發生，只是很不幸地時機不好，他還是聯盟當中的最強終結者。」
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守護者隊當家終結者Emmanuel Clase，本賽季表現相當亮眼，招牌的卡特球更是能夠屢屢飆破100英里，讓不少打者吃足苦頭，而總計Clase本季個人共拿下47次救援成功，排行全大聯盟第2，僅次於聖路易紅雀隊的終結者Ryan Helsley。
而根據數據統計，Emmanuel Clase今年在此之前例行賽與季後賽合計出賽75場，只有10場比賽有失分紀錄，而且不曾單場失掉超過1分，但今日他挨了Carpenter一發三分彈，一口氣丟掉3分，這3分都是Clase的責失，今年在此之前Clase累計只有5分責失。
不後悔提早派Clase上場 守護者主帥有話要說
而Emmanuel Clase今日比賽先是在8局上救火成功，隨後續投第9局就挨轟，守護者隊總教練Stephen Vogt賽後受訪時則表示，他不後悔在第8局就把Clase派上場：「他今年整季的表現相當出色，總是能成功封鎖住對手，表現接近完美。但他也是人，這種事情總是會發生，只是很不幸地時機不好，他還是聯盟當中的最強終結者。」