泰國河馬寶寶「彈跳豬」萌翻全球，一名杜拜的富豪近期特別飛到泰國，贈送牠500萬泰銖（約新台幣480萬元），富豪特別要求動物園必須將錢全花在「彈跳豬（Moo Deng）」身上。

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綜合外國媒體報導，一名杜拜商人因為很喜歡「彈跳豬」，於是決定送牠500萬泰銖，讓飼養「彈跳豬」的芭達雅綠山動物園又驚又喜。

該名杜拜商人表示，希望將資金用於改善動物園，提高「彈跳豬」的生活質量。包括用於牠的圍欄、玩具和日常需求。但最主要還是改善牠的飲食。

▲杜拜商人要求動物園將贊助金全數用於「彈跳豬」的身上，例如改善牠的食物和居住空間。（圖／翻攝自臉書）
▲杜拜商人要求動物園將贊助金全數用於「彈跳豬」的身上，例如改善牠的食物和居住空間。（圖／翻攝自臉書）
綠山國家動物園職員透露，這不是「彈跳豬」第一次收到大額贊助，牠因為愛生氣又可愛個性吸引到許多關注和支持。最近還有一位以「Moodeng on ETH」為名的加密貨幣投資者，向他們捐贈約3.4萬泰銖（約新台幣3.2萬元），用於支持他們的野生動物福利計劃。

現年兩個多月大的侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」在網路上成為明星後，因為個性逗趣又活潑，不但帶動泰國的IP經濟，也讓芭達雅綠山野生動物園遊客暴增。

▲名叫「彈跳豬」的侏儒河馬因為表情逗趣而爆紅，泰國動物園更推出牠的週邊商品。（圖／翻攝自X）
▲名叫「彈跳豬」的侏儒河馬因為表情逗趣而爆紅，泰國動物園更推出牠的週邊商品。（圖／翻攝自X）

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