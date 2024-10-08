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近期央行第七波信用管制出手，房市有所降溫，剩下首購友善環境。房市買氣下滑，但對有剛性需求的首購族影響小，專家提醒首購族群，購房時應審慎衡量使用需求再上車；簽約也建議預先向銀行確認貸款條件，降低房貸風險；挑選雙北以外地區房子時，建議以屋齡適中為主。根據信義房屋房價指數，十多年來多數時間房價都呈現上揚走勢，而此波打房政策為房市投下震撼彈，目前僅剩首購友善環境。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去的房價調整週期，如金融海嘯、SARS期間，房價雖受影響，但隨市場回暖，價格也會再度上升。新冠肺炎疫情過後的通膨和建材成本上漲，是推動房價漲勢的主因。此波政策上路後，根據信義房屋調查，民眾認為第三季房價會下跌的比例達36%，相比上一季樂觀看漲的情緒有大幅扭轉。而許多首購族購房以剛性需求為主，例如結婚、生小孩，曾敬德認為，對這些首購族而言購房需求影響不大。針對第七波信用管制的影響，曾敬德認為房價在短期內不太可能大幅下跌，但可能有個案價格回檔，例如屋主急需資金而調整價格。曾敬德坦言，房價修正需要一些時間才會反映，但市場供需的變化可能會在未來幾季內帶來調整的機會。若首購族想趁機入場，曾敬德提醒，挑選房產時，評估實際使用坪數的需求及期待很重要。他舉例，預售案展售屋裝潢漂亮、生活機能佳，但實際交屋空間感可能不一樣；公寓類物件買賣坪數大，扣除公設才是自住坪數，可能與期待會有落差；或總價不變，壓縮坪數仍求兩房、三房，也要改變對空間使用的規劃。現行房貸環境下，曾敬德建議買家在簽約以前，就先洽詢銀行貸款條件，以降低未來可能面臨簽約後找不到滿意房貸，或成數不理想的風險。另外，若在雙北以外縣市買房，選擇入手中古屋，屋齡勿選太高，降低未來換屋不好轉手的可能性。