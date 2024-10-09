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▲拿坡里炸雞專賣店「脆皮戰斧桶買一送一」！炸雞腿「買4送5」優惠399元。（圖／三商餐飲提供）

▲拿坡里披薩・炸雞店國慶開吃炸雞桶「買1送2」個小披薩。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞APP國慶優惠刮刮樂！大薯買一送一、雞塊買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）

慶祝雙十節國慶日速食優惠狂炸！拿坡里炸雞專賣店加碼「脆皮戰斧桶買一送一」，買一桶「脆皮戰斧桶」免費送「咔拉腿排桶」，相當於「炸雞腿買4送5」才399元有夠狂；拿坡里披薩・炸雞店則有炸雞桶「買1送2」個小披薩52折優惠。麥當勞APP也剛上線「雙十送雙食」刮刮樂優惠活動，連續4天抽獎薯餅、麥香魚、大薯等5款「買一送一」，必吃「麥克雞塊買10送10」一次整理。雙十國慶沒有連假，就吃速食優惠犒賞自己！拿坡里炸雞專賣店即日起至10月29日，推出「脆皮戰斧桶買一送一」下殺53折優惠，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，免費送「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，還有辣味和原味任選口味，相當於「炸雞腿買4送5」特價399元（原價750元）。這次會員也一樣可使用三商i美食卡APP累積的3點，享有帶走兩桶炸雞389元「再省10元」超值優惠！提醒大家，10月9日至10月25日開放領券，兌換至10月29日。而拿坡里披薩・炸雞店迎接雙十國慶早就放送優惠，即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠580元（原價1118元），買一桶10塊炸雞直接送你2個小披薩，相當於下殺52折優惠、現省538元。而且優惠活動的披薩口味可以任選、連炸雞也能整桶更換為烤雞。慶祝雙十國慶，麥當勞APP全球版加碼放送雙十節專屬任務剛上線，即日起至10月12日連續4天，天天抽獎「雙十送雙食」刮刮樂優惠活動，會員點入「雙十送雙食」活動頁面，即可參加並抽優惠券，每日每帳號可參加1次。優惠券內容包含薯餅、豬肉滿福堡、麥香魚、大薯、10塊麥克雞塊共5款產品單點「買一送一」，鐵粉最愛的「麥克雞塊買10送10」拜託一定要抽中！還有機會刮中單點小薯、蛋捲冰淇淋特價10元。優惠券兌換期限自領券日起至10月15日內(含當日)。