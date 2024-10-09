寶島眼鏡自2011年投入公益服務，推動「寶島有EYE 視界美好」偏鄉巡眼活動十餘年，今年響應世界衛生組織（WHO）與國際防盲協會（IAPB）等全球多個國際志願機構共同訂立的「國際視覺日」，於今年10月溫馨推動「護眼月」活動，煥然一新的「友EYE小巴」正式啟程！除了免費提供學童視力保健諮詢，今年11月初「友EYE小巴」將前進花蓮地區關懷在地居民，充分展現寶島眼鏡竭力盡心回饋社會的精神。
寶島眼鏡「友EYE小巴」換新裝！10月護眼月再度啟程為偏鄉服務
致力於守護全民視力健康的寶島眼鏡，推動行動智慧巡眼車「友EYE小巴」公益服務已超過十年，秉持「讓更多人看見世界的美好」的初衷，持續走入偏鄉，由寶島眼鏡附設驗光所之驗光師提供專業的配鏡服務，對於呵護在地居民眼睛視力、傳遞正確的護眼觀念不遺餘力。今年「友EYE小巴」換上新裝，以「寶島有愛」作為核心設計理念，選用活潑柔和的暖色調打造有如萬花筒的方格，除了象徵眼睛看出去的精彩世界，背後也蘊含著寶島眼鏡具備「豐富的配鏡經驗」、「智能的儀器設備」、「用心的服務」、「貼心的關懷」等專業板塊，同時代表與時俱進、不斷創新的品牌色彩。為迎接國際視覺日的到來，寶島眼鏡於10月正式推動護眼月，「友EYE小巴」也將以全新面貌啟程，將溫暖與專業送至每一個需要幫助的角落。
護眼從小做起！寶島眼鏡驗光師暖心提供免費視力衛教服務
根據國民健康署2024年統計，台灣40歲以上國人超過5成患有老花眼，同步也指出孩童近視率逐年攀升，台灣人的近視問題早已遍佈全年齡層，為了幫助民眾能在視力保健上有更完善的認知，無論在寶島眼鏡門市、「友EYE小巴」線下活動，皆有針對全齡層進行護眼觀念的有趣闖關活動或衛教宣導活動，希望能喚醒全民對靈魂之窗的愛護。
「友EYE小巴」活動現場透過「護眼套圈圈」、「清晰好視力–神秘箱」、「戰勝惡視力–電流急急棒」等遊戲關卡宣導生活中如何護眼。現場也邀請了人氣雙胞胎蘋果vs西打欸阿木及滑板神童米菲&米粒MifaMily一家來一同體驗闖關遊戲。參與活動體驗後，他們與受訪消費者皆表示「闖關小遊戲除了趣味性十足，還富有教育意義」。
寶島眼鏡全台均有設立合格驗光所，針對兒童護眼，寶島眼鏡自10月護眼月開始，由全台門市的驗光師提供免費的學童視力保健專業諮詢以及「兒童護眼手冊」，教導學童護眼要從小做起並宣導護眼重要性。
「友EYE小巴」11月駛進花蓮！未來盼前進台灣所有偏鄉城市
今年「寶島有EYE 視界美好」公益計畫前進花蓮，旨能為震後的花蓮地區盡一份心力，以全新的「友EYE小巴」啟程，載著驗光師與專業設備提供巡眼服務。未來寶島眼鏡仍會持續深入偏鄉，為全台有需要的民眾與地區進行服務，無論從城市到偏鄉，寶島眼鏡始終是你我身旁最可靠的護眼好鄰居，持續追求「讓全民擁有美好視界」的企業使命。
關於【寶島眼鏡】
寶島光學科技股份有限公司（寶島科）為全台最大的眼鏡通路商，產品包括鏡框、鏡片、隱形眼鏡、太陽眼鏡、藥水、助聽器、護眼保健品及眼鏡收納等週邊小物。寶島眼鏡今年 (2023)更成立了「寶島眼科」，提供全方位的專業眼健康照護。為了可以更貼近消費者需求，寶島眼鏡不斷創新AI智能技術，包括AR試戴服務，手機GPS定位商品推薦，以及客製化的會員官網內容，在服務以及體驗部分則透過專業人員培育、多元化商品、儀器設備升級、不滿意保證退費承諾，致力成為消費者最值得信賴的視力健康照護品牌。迄今全集團全台共有近500家門市為台灣眼鏡市場龍頭品牌，持續深耕台灣。公司官方網站。如需更多資訊，請瀏覽EYESmart網站和官方臉書粉絲團。
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致力於守護全民視力健康的寶島眼鏡，推動行動智慧巡眼車「友EYE小巴」公益服務已超過十年，秉持「讓更多人看見世界的美好」的初衷，持續走入偏鄉，由寶島眼鏡附設驗光所之驗光師提供專業的配鏡服務，對於呵護在地居民眼睛視力、傳遞正確的護眼觀念不遺餘力。今年「友EYE小巴」換上新裝，以「寶島有愛」作為核心設計理念，選用活潑柔和的暖色調打造有如萬花筒的方格，除了象徵眼睛看出去的精彩世界，背後也蘊含著寶島眼鏡具備「豐富的配鏡經驗」、「智能的儀器設備」、「用心的服務」、「貼心的關懷」等專業板塊，同時代表與時俱進、不斷創新的品牌色彩。為迎接國際視覺日的到來，寶島眼鏡於10月正式推動護眼月，「友EYE小巴」也將以全新面貌啟程，將溫暖與專業送至每一個需要幫助的角落。
護眼從小做起！寶島眼鏡驗光師暖心提供免費視力衛教服務
根據國民健康署2024年統計，台灣40歲以上國人超過5成患有老花眼，同步也指出孩童近視率逐年攀升，台灣人的近視問題早已遍佈全年齡層，為了幫助民眾能在視力保健上有更完善的認知，無論在寶島眼鏡門市、「友EYE小巴」線下活動，皆有針對全齡層進行護眼觀念的有趣闖關活動或衛教宣導活動，希望能喚醒全民對靈魂之窗的愛護。
「友EYE小巴」活動現場透過「護眼套圈圈」、「清晰好視力–神秘箱」、「戰勝惡視力–電流急急棒」等遊戲關卡宣導生活中如何護眼。現場也邀請了人氣雙胞胎蘋果vs西打欸阿木及滑板神童米菲&米粒MifaMily一家來一同體驗闖關遊戲。參與活動體驗後，他們與受訪消費者皆表示「闖關小遊戲除了趣味性十足，還富有教育意義」。
寶島眼鏡全台均有設立合格驗光所，針對兒童護眼，寶島眼鏡自10月護眼月開始，由全台門市的驗光師提供免費的學童視力保健專業諮詢以及「兒童護眼手冊」，教導學童護眼要從小做起並宣導護眼重要性。
「友EYE小巴」11月駛進花蓮！未來盼前進台灣所有偏鄉城市
今年「寶島有EYE 視界美好」公益計畫前進花蓮，旨能為震後的花蓮地區盡一份心力，以全新的「友EYE小巴」啟程，載著驗光師與專業設備提供巡眼服務。未來寶島眼鏡仍會持續深入偏鄉，為全台有需要的民眾與地區進行服務，無論從城市到偏鄉，寶島眼鏡始終是你我身旁最可靠的護眼好鄰居，持續追求「讓全民擁有美好視界」的企業使命。
關於【寶島眼鏡】
寶島光學科技股份有限公司（寶島科）為全台最大的眼鏡通路商，產品包括鏡框、鏡片、隱形眼鏡、太陽眼鏡、藥水、助聽器、護眼保健品及眼鏡收納等週邊小物。寶島眼鏡今年 (2023)更成立了「寶島眼科」，提供全方位的專業眼健康照護。為了可以更貼近消費者需求，寶島眼鏡不斷創新AI智能技術，包括AR試戴服務，手機GPS定位商品推薦，以及客製化的會員官網內容，在服務以及體驗部分則透過專業人員培育、多元化商品、儀器設備升級、不滿意保證退費承諾，致力成為消費者最值得信賴的視力健康照護品牌。迄今全集團全台共有近500家門市為台灣眼鏡市場龍頭品牌，持續深耕台灣。公司官方網站。如需更多資訊，請瀏覽EYESmart網站和官方臉書粉絲團。