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▲2024前三季天母豪宅交易狀況。（圖／台灣房屋提供）

天母異國文化氣息濃厚，也是外籍人士喜愛居住的地點之一，有外籍人士一口氣買下兩戶天母新豪宅「御上天母」，頂樓兩戶總價合計3.78億元，單價154.4萬元，也是該社區目前最高單價，兩戶坪數共311.56坪，採毛胚交屋；樓下戶也有交易，總價約1.13億元、單價150萬元，買方無貸款買下。另外，天母最高豪宅「華固天鑄」亦有新交易，高樓層戶9月成交3.34億元，扣除車位後每坪178.4萬元，買方全額以現金購入，值得一提的是，前一手屋主於2021年以2億8657萬元買進，僅持有3年轉手增值4743萬元。台灣房屋朗居天母加盟店店長段瀚璽指出，「御上天母」的建商採先建後售方式銷售，屋齡不到一年，屬於天母少見的新穎大坪數豪宅，樓高17層、約64戶，且建築由李天鐸設計，是在天母詢問度相當高的豪宅社區，目前實價陸續揭露，成交單價落在125~154萬元上下。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，天母有美僑、日僑和歐洲學校，異國風情獨樹一格，因此是不少華僑，外籍人士指名購屋的區域，就連許多資深天母居民，換屋也是以天母為首選，不過天母腹地狹小，新案有限，因此新案頗吸引家族型換屋族目光，常見一次入手多戶，為家族置產。台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察內政部資料，今年1~8月外國人取得國內建物數量，共計800件，比起去年同期的679件增加17.8%。張旭嵐指出，疫情期間許多在台居住的外籍高階白領返國，連天母都少見外國面孔，不過隨著疫情消退經濟復甦，在台的外國人逐漸回歸，而通常在台購屋的外籍人士，多半是有台灣配偶，來台穩定居住，或是早已隨家人定居台灣的僑胞，在台灣扎根，如該住所為登記「居留地址」和家人自住使用，且持有並居住連續滿6年，可適用400萬自用住宅免稅額的優惠，不過若在台無戶籍的外籍人士，依照房地合一稅，持有超過兩年以上售屋皆須課徵35%。第一建經研究中心副理張菱育指出，9月20日央行第七波信用管制措施實施，高總價住宅貸款成數，從原本的4成降為3成，且仍無寬限期，目前揭露的交易，都還是限貸前的4成標準，不過打炒房之後的高總價住宅交易，自備款負擔至少相差好幾千萬，後續貸款買豪宅的情況，可能因限貸嚴格而轉淡。