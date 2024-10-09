MLB豪門洛杉磯道奇今(9)日在季後賽不敵教士，分區季後賽首輪陷入1：2落後，被逼入絕境。美國媒體直言，道奇不惜重金打造「黃金陣容」，若下一場無力翻盤，未能達到奪冠目標，就注定是一個失敗的球季。
道奇休季期間以10年7億美元（約220億台幣）網絡超級球星大谷翔平，同時陣中還有Mookie Betts、Freddie Freeman等強打，組成超狂「MVP打線」，其中，Mookie Betts加上合約獎勵部分，今年將領到3,000萬美金的年薪，而Freddie Freeman的年薪也有2,700萬美金。
大谷翔平和道奇雖簽下多達6.8億美元延遲支付，每年只領200萬美元底薪。即便如此，「MVP打線」三人年薪合計還是高達5,900萬美元（約新台幣18.6億元）。
道奇團隊薪資高達2.41億美元 還有隱藏版
根據《Spotrac》團隊薪資顯示，教士團隊薪資為1.71億美元，僅排名第15，道奇則是2.41億美元（約77.5億台幣)，排名第5。
不過這份統計資料是以2024年需要實付的年薪來計算，若把大谷翔平延遲支付得薪資平均7000萬年薪加進去，道奇本季其實將支付約3.11美元的薪資，已經是教士的近2倍。
道奇先發輪值問題巨大
但超高昂的薪資不能與總冠軍畫上等號，道奇雖然打線豪華，但先發投手的問題卻是極大的隱憂，G3先發投手Walker Buehler投5局，就狂失6分，全部集中在第2局。
道奇本季前3場季後賽，場均失分高達7分，先發投手都投不滿6局，其中重金補強的日籍投手山本由伸，G1更僅先發了3局，就狂丟5分，靠著大谷翔平的全壘打，才逃過敗投，否則道奇恐怕已經慘遭橫掃。
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大谷翔平和道奇雖簽下多達6.8億美元延遲支付，每年只領200萬美元底薪。即便如此，「MVP打線」三人年薪合計還是高達5,900萬美元（約新台幣18.6億元）。
道奇團隊薪資高達2.41億美元 還有隱藏版
根據《Spotrac》團隊薪資顯示，教士團隊薪資為1.71億美元，僅排名第15，道奇則是2.41億美元（約77.5億台幣)，排名第5。
不過這份統計資料是以2024年需要實付的年薪來計算，若把大谷翔平延遲支付得薪資平均7000萬年薪加進去，道奇本季其實將支付約3.11美元的薪資，已經是教士的近2倍。
道奇先發輪值問題巨大
但超高昂的薪資不能與總冠軍畫上等號，道奇雖然打線豪華，但先發投手的問題卻是極大的隱憂，G3先發投手Walker Buehler投5局，就狂失6分，全部集中在第2局。
道奇本季前3場季後賽，場均失分高達7分，先發投手都投不滿6局，其中重金補強的日籍投手山本由伸，G1更僅先發了3局，就狂丟5分，靠著大谷翔平的全壘打，才逃過敗投，否則道奇恐怕已經慘遭橫掃。