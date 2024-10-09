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▲道奇Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平組成超恐怖的MVP打線。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）

▲洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，在分區系列賽首戰面對聖地牙哥教士，主投3局失5分，但靠著打線發威躲敗。（圖／美聯社／達志影像）

MLB豪門洛杉磯道奇今(9)日在季後賽不敵教士，分區季後賽首輪陷入1：2落後，被逼入絕境。道奇休季期間以大谷翔平和道奇雖簽下多達6.8億美元延遲支付，每年只領200萬美元底薪。即便如此，「MVP打線」三人年薪合計還是高達5,900萬美元（約新台幣18.6億元）。根據《Spotrac》團隊薪資顯示，教士團隊薪資為1.71億美元，僅排名第15，道奇則是2.41億美元（約77.5億台幣)，排名第5。不過這份統計資料是以2024年需要實付的年薪來計算，但超高昂的薪資不能與總冠軍畫上等號，道奇雖然打線豪華，但