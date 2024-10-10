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▲麥當勞APP國慶日刮刮樂！大薯買一送一、雞塊買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雙十國慶套餐優惠好划算。（圖／摩斯漢堡提供）

▲國慶日整個10月柒息地外帶「全品項89折」、內用天使大紅蝦「買2送2」。（圖／柒息地提供）

▲國慶寶寶10月10日「免費吃思犇牛排」！10月壽星9折優惠。（圖／思犇牛排提供）

慶祝雙十節國慶日開吃9大速食優惠！麥當勞、拿坡里買一送一，肯德基蛋撻加1元多一顆、炸雞桶套餐下殺200元，漢堡王、摩斯漢堡都爽吃99元套餐，柒息地外帶串燒全品項89折、內用天使大紅蝦「買2送2」，國慶寶寶10月10日「免費吃思犇牛排」、TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse還有牛排買一送一。麥當勞APP全球版加碼國慶日優惠，即日起至10月12日連續4天「雙十送雙食」刮刮樂，天天都能抽獎薯餅、豬肉滿福堡、麥香魚、大薯、10塊麥克雞塊共5款「買一送一」，尤其「麥克雞塊買10送10」必吃！還有機會刮中單點小薯、蛋捲冰淇淋特價10元。提醒大家，每日每帳號可參加1次，優惠券兌換期限自領券日起至10月15日內(含當日)。國慶日開吃拿坡里優惠！拿坡里炸雞專賣店即日起至10月29日「脆皮戰斧桶買一送一」，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，免費送「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，特價399元（原價750元）。拿坡里披薩・炸雞店即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩，買一桶10塊炸雞直接送2個小披薩，特價580元（原價1118元）。肯德基即日起至10月13日爽吃「雙10優惠 歡慶100」優惠代碼：◾️「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋經典冰奶茶」特價82元◾️「咔啦脆雞＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻」特價100元◾️「香草紙包雞＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價132元◾️「青花椒咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋百事可樂」特價149元◾️「咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」特價152元◾️「咔啦脆雞 x 4＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價200元◾️「咔啦雞腿堡 x 2＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價251元◾️「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(小) x 2」特價300元◾️「香草紙包雞 x 2＋8塊上校雞塊＋雞汁風味飯 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價349元◾️「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(中) x 2」特價399元◾️「咔啦雞腿堡x 3＋咔啦脆雞 x 4＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)x 2＋百事可樂(瓶)」特價659元◾️「咔啦雞腿堡 x 2＋咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻禮盒(6入)＋香酥脆薯(大)＋百事可樂(瓶)」特價754元即日起至10月14日，單點240元／加點200元原味蛋撻禮盒可享免費送一顆闇黑芝麻蛋撻。使用預訂快取還有加碼優惠，購買指定桶餐「加1元多一顆」原味蛋撻、或百事可樂(小) x 2；購買XL 套餐也有「加1元多一顆」原味蛋撻限定優惠，爽吃肯德基蛋撻只要1元。摩斯漢堡雙十國慶優惠開吃百元套餐，即日起至10月15日，到店任選紅心芭樂或葡萄系列飲品2杯，國慶優惠價100元；購買「黃金塔塔鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」優惠價100元、「超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶2入」超值優惠價200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」小資優惠價100元。MOS Order APP「安心取溫馨送」，即日起至10月15日獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」2套150元、「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」2套200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」2套200元（數量有限，售完為止）。國慶日開吃漢堡王99元套餐優惠！即日起至10月31日，「三層火烤牛肉堡＋小杯飲料」99元、「三層經典脆雞堡＋小杯飲料」套餐也99元！還有超狂「三層經典脆雞堡＋三層火烤牛肉堡＋香辣蟹醬海老烤牛堡＋小杯飲料3杯」299元大套餐，CP值超高的厚實肉感大份量漢堡，一次滿足肉肉控。慶祝雙十國慶日，連鎖串燒居酒屋柒息地即日起10月31日整個10月都優惠，內用天使大紅蝦「買2送2」；外帶「全品項89折」優惠大放送。國慶日10月10日一日快閃雙十節限定優惠，消費者凡出示貼文或限動活動畫面給現場服務人員，可享油花均勻的「12oz.肋眼牛排買一送一」！提醒大家，活動品項為原價1700元之12oz.肋眼牛排，固定搭配奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥；贈送品項不含配菜價值1520元，且需酌收10%服務費；每桌限點一組；優惠不併用；依餐廳現場公告為主。思犇牛排歡慶雙十國慶日，今一日限定請10月10日出生的國慶寶寶「免費吃牛排」；所有10月壽星即日起至10月31日，憑身分證到思犇牛排用餐也有「9折優惠」。國慶日過後還有TGI FRIDAYS每週五「沙朗牛排買一送一」優惠，憑貼文畫面就開吃！即日起至10月25日每週五限台南新天地餐廳適用；即日起至11月1日每週五限華泰餐廳適用；即日起至11月22日每週五限英才、林森、SKM Park、竹北餐廳適用。沙朗牛排提供指定七分熟，配菜固定搭配季節時蔬、薯條；每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。