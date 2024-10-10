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▲李怡貞全文。（圖／李怡貞臉書）

47歲彰化名醫黎雨青和小10歲女神營養師陳嫚羚都是各大節目熟面孔，也是網路紅人，昨（9）日兩人被爆料維持不倫關係超過10年，陳嫚羚甚至傳泡湯、超音波照和訊息挑釁、騷擾元配，導致慢性病纏身的黎太太病情加重，9月因為突發性腦溢血過世。對此，律師李怡貞發文痛批：「不管你們怎樣相愛，都是令人不齒的存在。」針對婚外情控訴，黎雨青認為都已經是10多年前的舊事，不解為何有心人士還要炒作，對家人造成傷害，李怡貞譏諷「自己把現代陳世美合理化」，分析黎雨青為國防醫學院公費生，當年娶家裡有資源栽培的音樂才女，「高攀的婚姻，或許自卑的心理，所以有錢、有權了以後開始搞外遇。」李怡貞忿忿不平地說，黎雨青容忍小三繼續在生活圈以公事為名與之接觸，「更何況小三還小人得志，當KOL接業配，繼續欺世展現無辜且自以為專業的一面」，此情況長達10年，元配看在眼裡怎會不鬱悶、憤恨，「抓也沒有意義，都是以公事為名，不抓剛好讓小三各種張牙舞抓刷存在感。」最讓李怡貞生氣的是元配抑鬱而亡，「通常會被氣死就是因為在意顏面，自己的顏面配偶的事業，所以各種容忍吞腹內，不吵不鬧不告，自己暗夜垂淚，不去諮商也不找律師，以為被老天爺拋棄的沈溺在不甘心與悲傷裡，久而久之，心裡影響生理，一命嗚呼哀哉。」「爽到的是誰？裝深情的配偶，假專業的小三」，實務經驗豐富的李怡貞表示：「所以我一直以來都很鼓勵元配，只要是正確事情，直接以合法正當的方式，時機一到直接開撕，不要怕什麼丟臉，容忍爛鍋配爛蓋在那邊自以為浪漫才是真的丟臉，氣S自己更是最笨的獻祭，救自己的方式很多種，逃生出口一直都在，妳到底要不要逃而已。」李怡貞說，黎雨青為女人事優柔寡斷多年，不要裝得自己多厲害，也別想事業可以經營得多風光，而選擇持續刷存在感的的小三，「強摘的瓜不甜，雖然也是很辛苦去考個證照想要證明自己，但也恭喜妳因為男人現在的深情宣言而更無法跟陳世美有被祝福的感情，以為元配終於掛了，妳的人設也剛好毀了，只能一輩子不見光的守著妳自己的不甘心，又或是直接不要臉的待著刷存在豁出一切守護妳自以為的深情。」文末，李怡貞認為，男人一有三，就會一而再而三，「而且，不管你們怎樣相愛，都是令人不齒的存在。」網友留言：「人生短暫而出口一直都在」、「真的要放過自己，走向通往光明的出口，不要一直在無間地獄裡承受無窮盡的苦痛」、「悲哀...」、「我一早也是氣好久」、「可憐的元配...」還有女網友驚吐：「我們家也有一個國防醫的外遇醫生，難道國防有外遇訓練教育嗎？一堆外遇的醫生！」