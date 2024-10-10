彰化名醫黎雨青和美女營養師陳嫚羚昨（9）日傳出維持不倫關係超過10年，元配蕭女疑似長期承受精神壓力，9月免疫性疾病加重，突發性腦溢血離世，爆料人為蕭女的親人。對此，大批網友列出黎、陳代言或推薦的業配商品，呼籲全面抵制，據傳亞培考慮下架黎雨青的廣告，藥師健生活則澄清陳嫚羚不是代言人，「我們目前與她沒有任何合作關係。」
黎雨青、陳嫚羚皆有醫療和保健專業，加上兩人的粉專追蹤者眾多，又經常受邀上節目，各種形式的曝光率高，吸引不少廠商洽談合作，昨天感情醜聞見報，許多網友揚言要拒買黎、陳所有推薦的產品，「不知道亞培怎麼看...現在還是這個人嗎？如果是要趕快換掉...不然想到家人要喝的營養品亞培安素、小安素，會聯想到這位代言人，可能會不想喝或喝得比較少。」
美商亞培研議下架廣告 藥師健生活澄清沒合作
有網友表示：「家中長輩看到新聞，說不買安素了，打去美商亞培公司反應，他們說應該會下架黎雨青醫師的廣告。」無辜受到波及的還有藥師健生活，有人到官方粉專留言，上傳陳嫚羚拿著商品的截圖，詢問陳是否為代言人，要求撤換，「近期負面新聞，覺得此人形象跟貴公司優質產品差異很大，很痛心，外面還有大把優質正派的代言人，應該不是非她不可。」
而藥師健生活小編回覆：「陳姓營養師並非藥師健生活的代言人，我們目前與她沒有任何合作關係。您看到的資料是數年前她在媒體節目中與產品同框，並非代言活動。」指出目前唯一的代言人為趙小僑和網紅醫師蒼藍鴿。
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美商亞培研議下架廣告 藥師健生活澄清沒合作
有網友表示：「家中長輩看到新聞，說不買安素了，打去美商亞培公司反應，他們說應該會下架黎雨青醫師的廣告。」無辜受到波及的還有藥師健生活，有人到官方粉專留言，上傳陳嫚羚拿著商品的截圖，詢問陳是否為代言人，要求撤換，「近期負面新聞，覺得此人形象跟貴公司優質產品差異很大，很痛心，外面還有大把優質正派的代言人，應該不是非她不可。」
而藥師健生活小編回覆：「陳姓營養師並非藥師健生活的代言人，我們目前與她沒有任何合作關係。您看到的資料是數年前她在媒體節目中與產品同框，並非代言活動。」指出目前唯一的代言人為趙小僑和網紅醫師蒼藍鴿。