我是廣告 請繼續往下閱讀

國慶煙火源自1953年 早期不只10/10！還有這1天也放煙火





▲陸軍機步333旅的、長達60米的「萬金龍」（又稱埔光龍），睽違10年終於在國慶大會上重出江湖。（圖／記者葉政勳攝）

辦一場國慶煙火要花多少錢？費用誰出的？





▲2024年雙十節國慶煙火主秀今（10）晚8點將在雲林虎尾高鐵特定區舉辦。（示意圖／張麗善臉書）

▲2022年國慶煙火（國慶焰火）在嘉義縣舉行，以無人機排出漂亮的國旗圖形。（圖／翻攝蔡英文臉書）

2024國慶大會活動今（10）天一早在總統府前登場，空軍雷虎戰機衝場，在天空綻放三色彩煙，慶祝中華民國113歲生日快樂。晚間國慶煙火（也稱國慶焰火）則在雲林虎尾高鐵特區登場，據悉2024國慶煙火總經費約8000萬元，光是煙火就要燒掉千萬。國慶日為什麼要放煙火？原來是從1953年就有的傳統，由來典故、歷年花費，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。國慶煙火是中華民國慶祝雙十國慶的重要活動之一，源自1953年，國軍聯合後勤司令部從信號彈改進而來，最初在總統府附近施放。1960年代後，因煙火砲彈數量從數十發增至數千甚至數萬發，為安全顧慮，而一度移至台北市淡水河河畔水門施放，後固定在大稻埕碼頭舉行。事實上，台灣早年除了在10月10日雙十節放煙火外，10月31日的「蔣總統誕辰」也會放煙火，直到蔣中正1975年去世後才停止，只剩下雙十節放，因此也被稱為國慶煙火。而2000年政黨輪替後，國慶煙火也不再是台北市專利，活動地點改由台灣各縣市輪流舉行。自從國慶煙火改為各縣市輪流舉辦後，歷年國慶煙火花費總是會被拿出來討論。首度舉辦國慶煙火的雲林縣2024國慶煙火花多少錢？根據雲林縣民政處長蕭德恕今年6月在雲林縣議會報告，這8000萬都是雲林縣政府埋單嗎？雲林縣長張麗善曾說明，嘉義2022年舉辦國慶煙火總經費約8300萬元，參考嘉義經費，除1200萬元軍備局煙火施放費用，縣府初步評估要募款5000萬元，除向企業募款，也有宗教團體捐款百萬元贊助。張麗善提及的。當時參選嘉義縣長的立委王育敏曾批評，「嘉縣國慶煙火太浪費」。嘉義縣長翁章梁則回應，縣府找國營事業、官股銀行及民間贊助共襄盛舉，縣款支出約1000萬元，以經費效益最大化為優先考量。有嘉義縣2022年8322萬國慶煙火的高標在前，2019年屏東縣國慶煙火的花費略顯失色，但在當年已是十分震撼。立委洪孟楷指摘屏東縣政府砸7000萬辦國慶煙火，「花了冤枉錢，卻沒有好的品質」，。不過，屏東縣政府嚴正聲明回應，強調總金額為5386萬元，且許多場地建置工程並非一次性，許多設施日後都能繼續使用。