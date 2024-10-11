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▲國慶遊行首見啦啦隊在總統府前展演，為中華民國應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024年國慶活動充滿濃濃懷舊風，台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》透過光雕，在總統府建築物上呈現。（圖／記者吳翊緁攝）

中華民國113年生日快樂！過往被視為國慶固定班底的憲兵快反連（俗稱憲兵機車連）沉寂1年，昨（10）重返國慶大會，在總統府前展現颯爽英姿。44年前、1980年國慶遊行的老照片也被翻出，驚見「猛男大軍」，是一群露出壯碩胸肌、穿緊身褲的健美先生。網友敲碗求恢復，「今年有啦啦隊，明年就安排猛男秀呀！霸託惹」。《NOWnews今日新聞》也聯繫上當年差點上場的71歲「健美阿公」還原內幕，親揭「」，《聯合新聞網》昨在臉書粉專分享1980年的國慶遊行，照片中健美先生隊伍十分搶鏡，他們身穿緊身白色長褲，展現厚實的胸肌和分明的腹肌，隊伍在陽光下熠熠生輝。貼文引發討論，全場震撼不已，紛紛留言「原來，44年前的瑜伽褲，是男生先開始流行的，長知識了！」、「以前的國慶日比較有氣氛」、「」。今年71歲、人稱「怪獸爺爺」的健身教練黃阿文，是台灣目前最資深的健美選手。黃阿文被學員問起健美先生參加國慶遊行一事，直呼：「我當然記得這件 當年台灣健美界的大事！」稍早，黃阿文接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，1980那年的國慶籌備主委正是第一屆立法院院長倪文亞，「」，而照片中的健美先生們，年紀都和他差不多，現在都6、70多歲了。黃阿文說，那時健美仍隸屬舉重協會，因此由中華民國舉重協會發起，主要是動員大台北地區的健美選手們參加，「」。他說當年也被徵召，但因當天要上班、無法請假而錯過，這場國慶遊行也是這些年來，健身先生參加的唯一一場。1980年健美先生們是怎麼練肌肉的？黃阿文表示，當年大家練健美的環境條件真的很不好，主要是吃雞蛋來補充蛋白質，「牛肉哪買得起！高蛋白粉也還沒問世！也沒人用藥！大家就是：苦練！肯拼！」黃阿文說，雖然有網友質疑那個年代已經有類固醇，但「那個時候是台灣戒嚴時代，藥品都有管制，抓到是要被判刑的」。他強調，發文目的是想跟大家說，「」。至於，廣大網友敲碗求恢復「健美先生重返國慶遊行」。黃阿文則表示，他個人覺得不要，「」，就讓這些純粹的美好留在過去。