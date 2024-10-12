台灣文壇巨擘、現代詩啟發者瘂弦辭世，享耆壽92歲。作家蔣勳今（12）日發文哀悼表示，「敬悼少年時啟發我的詩人瘂弦，永遠記得他溫婉寬容的美好聲音」。
瘂弦本名王慶麟，在1960年代崛起，是台灣現代詩歌中文寫作者，與張默和洛夫創立創世紀詩社，發行《創世紀》詩刊，人稱詩壇「鐵三角」。瘂弦臉書粉專今日清晨發文，表示瘂弦已安然自如的，於溫哥華時間11日早晨回到神的家中，享耆壽92歲。
蔣勳發文表示，寒露過後，大坡池一片秋天荷葉，從綠，一夕之間，彷彿雕塑，轉成金屬的古銅色。詩人凋零，大概也是如此，肉身成為他們自己不朽的詩句。
蔣勳也說，敬悼少年時啟發我的詩人瘂弦，永遠記得他溫婉寬容的美好聲音，並引用瘂弦第1首發表的詩作〈我是一勺靜美的小花朵〉其中一段話：「我也不凋零 我也不結果」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣勳發文表示，寒露過後，大坡池一片秋天荷葉，從綠，一夕之間，彷彿雕塑，轉成金屬的古銅色。詩人凋零，大概也是如此，肉身成為他們自己不朽的詩句。
蔣勳也說，敬悼少年時啟發我的詩人瘂弦，永遠記得他溫婉寬容的美好聲音，並引用瘂弦第1首發表的詩作〈我是一勺靜美的小花朵〉其中一段話：「我也不凋零 我也不結果」。