MLB美國職棒國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場攸關晉級與否的關鍵戰役，道奇選擇派出山本由伸擔綱先發，而前役出賽遭到教士震撼教育的山本，今日則是繳出5局無失分，僅被敲出2支安打的優質好投，終場就率領道奇以2：0擊敗教士。而根據數據統計，山本由伸如今也成為道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上至少能夠投5局且0失分的投手，寫下相當難得的紀錄。
山本今擔綱殊死戰先發 繳出5局無失分好投
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，道奇日籍投手山本由伸今日擔綱球隊先發，出戰國聯分區系列賽G5，最終山本則是繳出與個人上一戰截然不同的表現，此戰最終他繳出5局無失分的優質先發，並在球隊比數1：0領先教士時退場，保有勝投資格。
而山本由伸如今也成為道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上，能夠至少投5局並且沒有失分的投手。道奇上一次能有這樣表現的先發投手，已經要追溯到1988年國聯冠軍系列賽第7戰的強投Orel Hershiser 。
山本退場時 前輩大谷摸頭鼓勵
總計山本由伸本場比賽面對教士，個人主投5局，共用了63球，其中有39顆為好球，僅被敲出2支安打，送出2次三振、1次保送，表現相當優異。賽後山本退場時是勝投候選人，道奇總教練Dave Roberts則上前擁抱他，隊友同樣相當高興地向他祝賀，此外，就連大谷翔平也開心摸摸他的頭，難得畫面也被轉播單位給捕捉。
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根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，道奇日籍投手山本由伸今日擔綱球隊先發，出戰國聯分區系列賽G5，最終山本則是繳出與個人上一戰截然不同的表現，此戰最終他繳出5局無失分的優質先發，並在球隊比數1：0領先教士時退場，保有勝投資格。
而山本由伸如今也成為道奇隊史過去36年來，第一位在季後賽「殊死戰」上，能夠至少投5局並且沒有失分的投手。道奇上一次能有這樣表現的先發投手，已經要追溯到1988年國聯冠軍系列賽第7戰的強投Orel Hershiser 。
山本退場時 前輩大谷摸頭鼓勵
總計山本由伸本場比賽面對教士，個人主投5局，共用了63球，其中有39顆為好球，僅被敲出2支安打，送出2次三振、1次保送，表現相當優異。賽後山本退場時是勝投候選人，道奇總教練Dave Roberts則上前擁抱他，隊友同樣相當高興地向他祝賀，此外，就連大谷翔平也開心摸摸他的頭，難得畫面也被轉播單位給捕捉。