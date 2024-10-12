MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場攸關晉級與否的關鍵戰役，道奇選擇派出日籍強投山本由伸擔綱先發，前役遭到教士震撼教育的山本，今日則是繳出5局無失分，僅被敲出2安的優質好投，終場就率領道奇以2：0擊敗教士，順利前進到國聯冠軍戰。而賽後道奇全隊也開心地在休息室噴香檳慶祝，山本則表示：「希望球隊能夠再贏下2次系列賽。」
山本、達比修今擔綱先發 寫下難得歷史
國聯分區系列賽G5，道奇今日回到主場派出山本由伸先發，至於教士則推派經驗豐富的達比修有扛下此戰，而這也是大聯盟史上首次出現，有2位日籍投手同場先發對決的罕見紀錄。
最終本場比賽雖然達比修有表現也很精彩，但他單場挨了對手2支陽春砲，也種下敗因；至於山本由伸則是繳出5局無失分的優質好投，且道奇隨後上場的牛棚投手也接連守成，終場道奇就以2：0驚險勝出，順利前進到國聯冠軍戰，將要碰頭紐約大都會隊。
山本賽後開心噴香檳 盼能助道奇奪冠
而在賽後道奇全隊則是沈浸在香檳浴的喜悅之中，從畫面中可以看出就連大谷翔平也相當興奮，並拿著香檳朝著學弟噴。山本受訪時表示：「現在我感到非常開心，能夠出色地完成我的工作，並幫助球隊獲勝。我真的很高興，之後我會盡全力再幫助球隊贏下2個系列賽，球隊同樣也將竭盡全力，一場一場地將比賽拿下來，並成為世界冠軍。」
而談到能夠與前輩達比修有同場較勁，山本對此則表示：「我認為這真的是一場很棒的比賽，我個人真的很高興，能夠跟他在同一場比賽對決，我真的很尊重他。」
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國聯分區系列賽G5，道奇今日回到主場派出山本由伸先發，至於教士則推派經驗豐富的達比修有扛下此戰，而這也是大聯盟史上首次出現，有2位日籍投手同場先發對決的罕見紀錄。
最終本場比賽雖然達比修有表現也很精彩，但他單場挨了對手2支陽春砲，也種下敗因；至於山本由伸則是繳出5局無失分的優質好投，且道奇隨後上場的牛棚投手也接連守成，終場道奇就以2：0驚險勝出，順利前進到國聯冠軍戰，將要碰頭紐約大都會隊。
山本賽後開心噴香檳 盼能助道奇奪冠
而在賽後道奇全隊則是沈浸在香檳浴的喜悅之中，從畫面中可以看出就連大谷翔平也相當興奮，並拿著香檳朝著學弟噴。山本受訪時表示：「現在我感到非常開心，能夠出色地完成我的工作，並幫助球隊獲勝。我真的很高興，之後我會盡全力再幫助球隊贏下2個系列賽，球隊同樣也將竭盡全力，一場一場地將比賽拿下來，並成為世界冠軍。」
而談到能夠與前輩達比修有同場較勁，山本對此則表示：「我認為這真的是一場很棒的比賽，我個人真的很高興，能夠跟他在同一場比賽對決，我真的很尊重他。」