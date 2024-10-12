MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場攸關晉級與否的關鍵戰役，道奇選擇派出日籍強投山本由伸擔綱先發，前役遭到教士震撼教育的山本，今日則是繳出5局無失分，僅被敲出2安的優質好投，終場就率領道奇以2：0擊敗教士，順利前進到國聯冠軍戰而賽後道奇全隊也開心地在休息室噴香檳慶祝，山本則表示：「希望球隊能夠再贏下2次系列賽。」

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山本、達比修今擔綱先發　寫下難得歷史

國聯分區系列賽G5，道奇今日回到主場派出山本由伸先發，至於教士則推派經驗豐富的達比修有扛下此戰，而這也是大聯盟史上首次出現，有2位日籍投手同場先發對決的罕見紀錄。

最終本場比賽雖然達比修有表現也很精彩，但他單場挨了對手2支陽春砲，也種下敗因；至於山本由伸則是繳出5局無失分的優質好投，且道奇隨後上場的牛棚投手也接連守成，終場道奇就以2：0驚險勝出，順利前進到國聯冠軍戰，將要碰頭紐約大都會隊。

山本賽後開心噴香檳　盼能助道奇奪冠

而在賽後道奇全隊則是沈浸在香檳浴的喜悅之中，從畫面中可以看出就連大谷翔平也相當興奮，並拿著香檳朝著學弟噴。山本受訪時表示：「現在我感到非常開心，能夠出色地完成我的工作，並幫助球隊獲勝。我真的很高興，之後我會盡全力再幫助球隊贏下2個系列賽，球隊同樣也將竭盡全力，一場一場地將比賽拿下來，並成為世界冠軍。

而談到能夠與前輩達比修有同場較勁，山本對此則表示：「我認為這真的是一場很棒的比賽，我個人真的很高興，能夠跟他在同一場比賽對決，我真的很尊重他。


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