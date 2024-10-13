房子沒做這件事情，小心讓你損失上千萬！一名媽媽買了棟房子，但因老公欠了賭債，怕被拿去抵債，不敢把房子登記在自己名下，而移轉給了兒子，沒想到兒子卻被著她偷賣房子，害她沒房可以養老。達人說，若是媽媽當初有做「預告登記」，猶如幫房子上了「最強防盜鎖」就能保住，感嘆：「利益在親情面前不值錢！」
不動產買賣達人「理工威森」近日在IG分享房地產實用知識，介紹堪稱台灣「最強房屋防盜鎖」的預告登記，預告登記可以幫你在房子需要被買賣、過戶、移轉、貸款的時候，必須告知設定預告登記的人，房子會被掛上「限制登記」，暫時凍結土地權利，避免房子在你不知情下被賣掉。
威森分享案例，表示一名媽媽在40年前買棟房子，因為老公欠了賭債，房子不敢登記在自己名下，怕被拿去抵債，就移轉給自己兒子，沒想到兒子突然找了房仲，把房子偷偷賣掉，要養老的房子沒了，現在要在外面租房子，就是因為她沒有做預告登記。
任何人都可以辦「預告登記」嗎？威森指出，必須得經過屋主的同意。他感嘆，很多人覺得把房子登記給自己的小孩、另一半沒什麼，但要記得那句話「利益在親情面前，不值半毛錢」，提醒如果有房屋移轉的需求，記得要做預告登記。
不過，今年6月，因新青安貸款爆發投資客、人頭戶炒作爭議，財政部加強管制新青安貸款，新增「借款人限貸一次」、「新貸戶徵提自住切結書」兩新規定，其中最包含要求銀行嚴查，檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，要杜絕新青安炒作情事。也就是說，若是房子被設定「預告登記」，新青安貸款資格可能會被取消。
預告登記常見3狀況 爸媽怕孩子亂賣房一定要辦
地政事務所指出，預告登記常見於3種狀況，包含「債務人的不動產設定預告登記予債權人」、「借名登記」及「父母出資為子女購買的不動產做預告登記予父母」。如要進行預告登記，得備妥權利人（申請人）、義務人（屋主）相關證件資料至地政事務所辦理。也可找代書協助，一間房子費用約6000元。
■本文經「理工男威森」授權引用。原始IG出處請點此。
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威森分享案例，表示一名媽媽在40年前買棟房子，因為老公欠了賭債，房子不敢登記在自己名下，怕被拿去抵債，就移轉給自己兒子，沒想到兒子突然找了房仲，把房子偷偷賣掉，要養老的房子沒了，現在要在外面租房子，就是因為她沒有做預告登記。
任何人都可以辦「預告登記」嗎？威森指出，必須得經過屋主的同意。他感嘆，很多人覺得把房子登記給自己的小孩、另一半沒什麼，但要記得那句話「利益在親情面前，不值半毛錢」，提醒如果有房屋移轉的需求，記得要做預告登記。
不過，今年6月，因新青安貸款爆發投資客、人頭戶炒作爭議，財政部加強管制新青安貸款，新增「借款人限貸一次」、「新貸戶徵提自住切結書」兩新規定，其中最包含要求銀行嚴查，檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，要杜絕新青安炒作情事。也就是說，若是房子被設定「預告登記」，新青安貸款資格可能會被取消。
預告登記常見3狀況 爸媽怕孩子亂賣房一定要辦
地政事務所指出，預告登記常見於3種狀況，包含「債務人的不動產設定預告登記予債權人」、「借名登記」及「父母出資為子女購買的不動產做預告登記予父母」。如要進行預告登記，得備妥權利人（申請人）、義務人（屋主）相關證件資料至地政事務所辦理。也可找代書協助，一間房子費用約6000元。
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