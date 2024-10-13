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▲余祥銓一家三口溫馨幸福。（圖／翻攝自余祥銓IG）

▲柔柔身穿卡其色連身洋裝，看起來似乎有些浮腫，腹部明顯有肉。（圖／翻攝自IG）

▲柔柔（右）表示自己與丈夫余祥銓（左）已經成功瘦身。（圖／柔柔IG）

余祥銓去年和小12歲嫩妻柔柔結婚後，同年11月就誕下1女，一家人感情很好，而晉升人夫、人父身分的他也努力工作賺奶粉錢，不時會在社群平台上分享日常，然而日前柔柔上傳的一張照片卻引發熱議，由於她的腹部明顯隆起，外界瘋猜她是否有了二胎，對此，柔柔也親自給出回應了。柔柔日前在IG曬出一家三口的合照，只見她抱著小元寶，和老公余祥銓在看板前合照，一家人笑得非常開心，然而卻有眼尖網友發現，身穿卡其色連身洋裝的她，看起來似乎有些浮腫，腹部明顯有肉，衣服也比較寬鬆，立刻引發網友猜測，柔柔是否再度傳出好消息，肚子裡已經有了二胎。對此，柔柔解釋：「當天是帶著小元寶去看我們在捷運站的廣告看板，那天PO限時動態好多人以為我懷二胎，喂～只是衣服比較寬鬆而已啦！」她也強調目前不急著生第二胎，想要先緩緩，對此，不少網友留言直呼，「真的超級夫妻臉」、「柔柔越來越美」、「小元寶好可愛，很有人緣」、「帶baby的媽媽需要穿寬鬆舒服的衣服，小元寶媽瘦的很！」事實上，柔柔今年7月才分享自己瘦身有成的心得，開心透露自己已經瘦回產前的43公斤，「很多人一直問我到底怎麼迅速恢復身材，大家都知道我孕期胖了20幾公斤。」雖然沒有運動，但她還是靠著飲食控制慢慢瘦下來，「減重絕對不可以節食，會反彈更快，我是少吃精緻澱粉、炸物， 蛋白質多補充。」