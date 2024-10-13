MLB美國職棒季後賽美聯分區系列賽G5，克里夫蘭守護者今（13）日回到主場對決底特律老虎，老虎此戰推派王牌投手Tarik Skubal擔綱先發，但他卻在5局下挨了對手Lane Thomas的一發滿貫砲，也種下敗因，終場守護者則以7：3贏球，順利闖進到美聯冠軍戰。而賽後老虎主帥A.J. Hinch受訪時則表示，「顯然Skubal已經盡力了。」
守護者老虎關鍵G5 後者推派王牌Skubal先發
此役攸關晉級與淘汰的關鍵戰役，老虎隊推出王牌左投Tarik Skubal擔綱先發，他今年例行賽戰績18勝4敗、防禦率僅2.39，是美聯賽揚獎的熱門人選，派出他掛帥主投，可說是老虎勝利的最大保障。
而算上之前外卡戰對上太空人隊，Skubal目前在季後賽上出賽2場比賽，最終都拿下勝利，總計主投13局，只被敲出7安，防禦率是完美的0，並送出14次三振。
Skubal此役5下遇亂流 被敲滿貫砲種下敗因
然而Tarik Skubal此役在5局下遭遇亂流，他先在滿壘情況下投出觸身球，讓對方得到追平分，隨後又一棒被Lane Thomas敲出滿貫彈，守護者隊單局灌進5分，也奠定勝基，終場守護者就以7：3擊敗老虎，收下前進美聯冠軍戰的門票，至於老虎則是遭到淘汰。
老虎總教練A.J. Hinch賽後受訪時，談到球隊此役落敗後的狀態則表示：「現在全隊上下都感到相當心碎，我們對上一支強隊如此毫無保留地全力出擊，我們並不想要球季就這樣畫下句點。」
而儘管球隊王牌Skubal今日表現與過往有落差，Hinch則是暖心鼓勵他，「他也盡了全力，今天的比賽結果不是他的錯。我的意思是，他控制住了比賽，我們應該要幫他多拿到點分數，好讓他有喘息的空間，而這發滿貫砲對他來說是個重創。不過要是在季後賽，且是決定系列賽勝敗的關鍵戰役中，我還是會選擇派出他上場。」Hinch如此說到。
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此役攸關晉級與淘汰的關鍵戰役，老虎隊推出王牌左投Tarik Skubal擔綱先發，他今年例行賽戰績18勝4敗、防禦率僅2.39，是美聯賽揚獎的熱門人選，派出他掛帥主投，可說是老虎勝利的最大保障。
而算上之前外卡戰對上太空人隊，Skubal目前在季後賽上出賽2場比賽，最終都拿下勝利，總計主投13局，只被敲出7安，防禦率是完美的0，並送出14次三振。
Skubal此役5下遇亂流 被敲滿貫砲種下敗因
然而Tarik Skubal此役在5局下遭遇亂流，他先在滿壘情況下投出觸身球，讓對方得到追平分，隨後又一棒被Lane Thomas敲出滿貫彈，守護者隊單局灌進5分，也奠定勝基，終場守護者就以7：3擊敗老虎，收下前進美聯冠軍戰的門票，至於老虎則是遭到淘汰。
老虎總教練A.J. Hinch賽後受訪時，談到球隊此役落敗後的狀態則表示：「現在全隊上下都感到相當心碎，我們對上一支強隊如此毫無保留地全力出擊，我們並不想要球季就這樣畫下句點。」
而儘管球隊王牌Skubal今日表現與過往有落差，Hinch則是暖心鼓勵他，「他也盡了全力，今天的比賽結果不是他的錯。我的意思是，他控制住了比賽，我們應該要幫他多拿到點分數，好讓他有喘息的空間，而這發滿貫砲對他來說是個重創。不過要是在季後賽，且是決定系列賽勝敗的關鍵戰役中，我還是會選擇派出他上場。」Hinch如此說到。