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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「蒜你厲害乾拌麵」食譜作法，只要家裡有麵條、雞蛋、蒜頭，就能做出神級美味料理。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。手工拉麵1球、雞蛋1顆、蒜末40克、蒜仁20克、蔥花20克、醬油少許、醬油膏少許、砂糖少許、香油少許1、將蒜仁拍碎，倒入食用油中小火煨煮30分鐘煉製蒜油備用。2、取一熱鍋熱油，燒至冒煙後關火，畫圈倒入攪散的雞蛋炸成蛋酥，起鍋備用。3、取一鍋滾水煮透拉麵，取出並倒入蒜油20克、蒜末、蔥花、蛋酥，以醬油、砂糖、醬油膏、香油攪拌均勻，簡單調味後即完成集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日