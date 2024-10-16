橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「蒜你厲害乾拌麵」食譜作法，只要家裡有麵條、雞蛋、蒜頭，就能做出神級美味料理。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡「蒜你厲害乾拌麵」食譜作法
📍食材：
手工拉麵1球、雞蛋1顆、蒜末40克、蒜仁20克、蔥花20克、醬油少許、醬油膏少許、砂糖少許、香油少許
📍作法：
1、將蒜仁拍碎，倒入食用油中小火煨煮30分鐘煉製蒜油備用。
2、取一熱鍋熱油，燒至冒煙後關火，畫圈倒入攪散的雞蛋炸成蛋酥，起鍋備用。
3、取一鍋滾水煮透拉麵，取出並倒入蒜油20克、蒜末、蔥花、蛋酥，以醬油、砂糖、醬油膏、香油攪拌均勻，簡單調味後即完成
全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
▪️墊腳石網路書店
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📍食材：
手工拉麵1球、雞蛋1顆、蒜末40克、蒜仁20克、蔥花20克、醬油少許、醬油膏少許、砂糖少許、香油少許
📍作法：
1、將蒜仁拍碎，倒入食用油中小火煨煮30分鐘煉製蒜油備用。
2、取一熱鍋熱油，燒至冒煙後關火，畫圈倒入攪散的雞蛋炸成蛋酥，起鍋備用。
3、取一鍋滾水煮透拉麵，取出並倒入蒜油20克、蒜末、蔥花、蛋酥，以醬油、砂糖、醬油膏、香油攪拌均勻，簡單調味後即完成
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作者：普橘島
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