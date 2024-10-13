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▲廚餘、甚至是未妥善保存的食物，都會招來蟑螂，譚敦慈建議，如果廚餘無法立即丟棄，應該放入冰箱，避免暴露在空氣中。 (圖／環保局提供)

▲譚敦慈自家1~2週會使用「過碳酸鈉」來清潔杯子，不僅無毒不傷身，效果還讓她大讚：「比小蘇打還好用」，清潔後的過碳酸鈉還可以再利用，煮熱後倒入下水道能有效去除堆積的油脂，並且殺死蟑螂幼蟲。(圖／譚敦慈提供)

連續7年獲得台灣米其林指南必比登推薦的雙月，上月先有民眾透過外送平台訂購雙月青島店的餐點時，卻發現有蟑螂混入其中，店家隨即在9月26日宣布青島店暫停營業，不料，上週雙月在臉書上宣布因無法杜絕蟑螂，決定青島店立即關店。蟑螂的確是許多家庭的頭號公敵，無毒教母譚敦慈公開私家杜絕蟑螂的方式，包含不留紙箱、不曝露食物，同時每兩週用「過碳酸鈉」消毒下水道，不讓油脂積聚而成為蟑螂的溫床。蟑螂是許多家庭的頭號公敵，隨意亂竄讓人頭皮發麻，攜帶各種病菌更會嚴重威脅健康。家中出現一隻蟑螂後，就陸續出現蟑螂，似乎蟑螂子子孫孫都在家裡落地生根，讓滅蟑成為一個令人頭痛問題。無毒教母譚敦慈指出，蟑螂的出現往往與家庭環境有關，並提供自己家中身體力行的防蟑方式。譚敦慈表示，蟑螂特別喜歡食物的味道，無論是廚餘、殘羹剩飯，甚至是未妥善保存的食物，都會吸引蟑螂前來。她強調，任何食物都應該密封保存，尤其是廚餘應立即處理或放入冰箱，避免暴露在空氣中。紙箱、報紙等物品散發的氣味同樣容易吸引蟑螂，譚敦慈提醒，不要在家中堆積這類物品。她建議，家中應保持乾淨整齊，避免給蟑螂提供棲息地。廚房下水道往往因為油脂積聚而成為蟑螂的溫床。譚敦慈指出，這些油脂殘留為蟑螂提供了充足的食物來源，應該定期清理。想要防止蟑螂進到屋內，譚敦慈自己會使用來清潔下水道和廚房區域，過碳酸鈉在與水接觸後，會釋放出過氧化氫，具備強效的清潔與消毒能力。可以分解油脂與食物殘渣，減少蟑螂的食物來源。譚敦慈指出自己平均每兩週就會進行消毒一次，使用熱水搭配過碳酸鈉沖洗廚房水槽和排水孔，能有效去除堆積的油脂，並且殺死蟑螂幼蟲。此外，下水道是蟑螂進入家中的主要通道之一，譚敦慈建議，未使用的排水孔應密封起來，防止蟑螂從下水道爬出來。尤其在浴室和廚房這些容易潮濕的地方，更應該注意封堵。同時也再次強調，要維持居家環境的整潔，不要囤放紙箱，廚餘應該立即丟掉，如果無法立即丟棄，則可以密封後暫時放置在冰箱內，避免發臭、發酸招來蟑螂家族。