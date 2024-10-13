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▲秋冬必吃火鍋，黑毛屋本家開吃日本頂級山藥「大和芋珍味和牛鍋」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲嫩白綿軟的大和芋，口感少見。（圖／記者蕭涵云攝）

▲以日式鍋物涮煮澎湃海鮮好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雙人套餐還可吃到特製前菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲黑毛屋則開吃「柚子鍋」搭配狐狸烏龍麵。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日本橋海鮮丼辻半信義微風店限定「特上雙蟹海膽火鍋」售價1699元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「松葉蟹海膽火鍋」於日本橋海鮮丼辻半Sogo復興店限定推出，售價899元。（圖／記者蕭涵云攝）

時序即將進入秋冬季節，推薦饕客開吃新火鍋！乾杯集團旗下「黑毛屋本家」端出秋季限定日本頂級山藥「大和芋珍味和牛鍋」、「黑毛屋」則有「柚子鍋」上桌，雙雙搭配「特選日本和牛莎朗5折」加購活動，滿足大家食欲之秋。日本橋海鮮丼辻半大推帝王蟹、松葉蟹搭配海膽鍋，開吃秋蟹美味。乾杯集團旗下「黑毛屋本家」對應自然節氣嚴選「秋宜養肺」食材，開吃日本頂級山藥「埼玉縣產大和芋」打造的「大和芋珍味和牛鍋」，屬山藥中黏性最高的品種且味道濃郁，能一鍋兩吃大和芋。由專人桌邊服務將大和芋與蛋白一同打成漿下鍋，於湯中細心燉煮出雪白如雲朵般的模樣，起鍋後蘸上獨門沾醬與芥末提味，是外頭少見、能吃到大和芋絲滑口感的一品；並端出有日本三大蕎麥麵美稱的長野縣產「信州蕎麥麵」，沾上以高湯搭配山藥泥、海苔絲、柚子皮、芥末的特製醬汁，品嚐口感滑順且清爽的秋季滋味。黑毛屋本家「大和芋珍味和牛鍋」除了能品味日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬頂級肉品，並特選搭配波士頓龍蝦、龍膽石斑魚、廣島牡蠣、北海道干貝、大蛤、草蝦等季節海鮮，及珍珠菇等當季蔬菜，一鍋吃下秋季豐收美味。即日起至11月30日限定開賣，個人套餐售價1,680元起、雙人套餐4,280元起，另加一成服務費；即日起至11月30日凡消費任一套餐，即可以488元加購「特選日本和牛莎朗」一份（原價980元）。黑毛屋則選用供應日本皇室的西京味噌、搭配當季長野縣產柚子果實、韓國產柚子醬，融入鮮美柴魚高湯打造「柚子鍋」，吃得到清新香氣、又能擁有味噌暖身特性。搭配特選日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、豚五花、鮭魚、蝦子、花枝、文蛤等豐盛海陸食材，秋冬進補必吃。還端上源於日本知名「狐狸烏龍麵」，將豆皮、烏龍麵下鍋吸附滿滿柚子鍋湯汁，搭配蘿蔔泥及蔥花調味，秋意風雅。即日起至12月31日限定開賣，售價個人套餐680元起、雙人套餐2,280元起，另加一成服務費；即日起至11月30日凡消費任一套餐，即可以488元加購「特選日本和牛莎朗」一份（原價980元）。日本橋海鮮丼辻半為愛吃火鍋的國人，特別推出兩款使用特製海膽湯底的全新奢華鍋物「特上雙蟹海膽火鍋」及「松葉蟹海膽火鍋」，日本吃不到的台灣獨家鍋物，搭配清脆爽口的娃娃菜及水蓮、富含營養的菇類與豐富纖維的蓮藕、紅蘿蔔等當季野菜，不只湯品鮮甜、更襯托蟹肉甘美；尤其最後還能吃到濃郁金黃蟹高湯熬煮的雜炊，完美將大海精華全吃下肚。日本橋海鮮丼辻半慶祝來台七週年慶「食年一刻感謝祭」，10月14日至11月10日，凡到店用餐消費點購任一海鮮珠寶盒系列商品，即贈送「第二件38折」優惠兌換券，數量有限，送完為止。