麥當勞買一送一超狂優惠一次整理！本週APP全球版今（14）日起發送10大優惠券，爽吃單點「OREO冰炫風買一送一」，單點4盎司牛肉堡「免費送中薯」，買超值全餐「免費送勁辣香雞翅或小薯」，得來速買勁辣雞腿堡套餐「免費送4塊麥克雞塊」等超爽加菜；歡樂送優惠代碼輸入「COKE」還能爽喝可樂等5款飲料「買一送一」。漢堡王最新歲末犒賞優惠券則有「加1元多一件」吃到年底。

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📌麥當勞：今起「OREO冰炫風買一送一」！本週10大優惠券一覽
麥當勞APP全球版本週最新優惠券來了！即日起至10月16日，單點「OREO冰炫風買一送一」；即日起至10月20日，單點四盎司牛肉堡「免費送中薯」，買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」、買超值全餐「免費送小薯」，「大麥克＋38元中飲」、「勁辣雞腿堡＋38元中飲」兩組都是特價99元；得來速限定買勁辣雞腿堡套餐免費送「4塊麥克雞塊」；10月18日至10月20日買超值全餐「免費送麥香雞」。

本週10月18日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，從晚餐到宵夜都有「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」特價99元優惠可以吃。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲麥當勞今開吃全新「阿華田脆酷冰炫風」，還回歸「韓風甜辣炸雞腿」、新登場「韓風甜辣雞腿堡」，《NOWnews今日新聞》搶先開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP本週10大優惠券，今起爽吃「OREO冰炫風買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞歡樂送優惠代碼「COKE」！爽喝5款飲料「買一送一」
麥當勞歡樂送優惠即日起至10月22日，輸入優惠碼「COKE」可口可樂系列飲品「買一送一」、訂購超值全餐/分享餐/可口可樂系列飲品「買一送一」，還可參加可口可樂魔力食刻抽獎活動，有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王歲末犒賞優惠券「加1元多一件」、「1+1自由配69元」吃到年底。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：「加1元多一件」優惠券吃到年底！
漢堡王即日起至12月31日爽吃「歲末犒賞優惠券」，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡「1+1自由配」點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起。犒賞學生族群，同樣今年底前，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。


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