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▲麥當勞APP本週10大優惠券，今起爽吃「OREO冰炫風買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲漢堡王歲末犒賞優惠券「加1元多一件」、「1+1自由配69元」吃到年底。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞買一送一超狂優惠一次整理！本週APP全球版今（14）日起發送10大優惠券，爽吃單點「OREO冰炫風買一送一」，單點4盎司牛肉堡「免費送中薯」，買超值全餐「免費送勁辣香雞翅或小薯」，得來速買勁辣雞腿堡套餐「免費送4塊麥克雞塊」等超爽加菜；歡樂送優惠代碼輸入「COKE」還能爽喝可樂等5款飲料「買一送一」。漢堡王最新歲末犒賞優惠券則有「加1元多一件」吃到年底。麥當勞APP全球版本週最新優惠券來了！即日起至10月16日，單點「OREO冰炫風買一送一」；即日起至10月20日，單點四盎司牛肉堡「免費送中薯」，買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」、買超值全餐「免費送小薯」，「大麥克＋38元中飲」、「勁辣雞腿堡＋38元中飲」兩組都是特價99元；得來速限定買勁辣雞腿堡套餐免費送「4塊麥克雞塊」；10月18日至10月20日買超值全餐「免費送麥香雞」。本週10月18日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，從晚餐到宵夜都有「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」特價99元優惠可以吃。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。麥當勞歡樂送優惠即日起至10月22日，輸入優惠碼「COKE」可口可樂系列飲品「買一送一」、訂購超值全餐/分享餐/可口可樂系列飲品「買一送一」，還可參加可口可樂魔力食刻抽獎活動，有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。漢堡王即日起至12月31日爽吃「歲末犒賞優惠券」，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡「1+1自由配」點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起。犒賞學生族群，同樣今年底前，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。