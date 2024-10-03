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▲漢堡王歲末犒賞優惠券直接吃到2024年底。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王歲末犒賞優惠券，開吃「加1元多一件」、「1+1自由配」69元等優好康組合。（圖／漢堡王提供）

▲拿坡里開吃聯名愛之味「麻婆豆腐披薩」；拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶買一送一」。（圖／三商餐飲提供）

漢堡王10月祭出最新「歲末犒賞優惠券」吃到2024年底，「加1元多一件」、「1+1自由配」69元等好康組合，一次全買現省1864元；秀學生證買99元起指定餐點加碼贈「免費送雞塊」；拿坡里則有炸雞桶「買一送一」倒數4天，怎麼吃最划算一次整理告訴你。漢堡王即日起至2024年12月31日開吃「歲末犒賞優惠券」，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。還有單人滿足餐開吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價99元百元有找！「雙人激省餐」199元吃得到「花生培根牛肉堡＋花生培根脆雞堡＋4塊雞塊＋2包小薯＋2杯中飲」，平均每份也百元有找。直接把優惠券上所有好康都使用一次，相當於現省1864元，有夠划算。漢堡王還特別犒賞學生族群，同樣即日起至今年底12月31日，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，都可以「免費送吃4塊雞塊」加菜了。拿坡里聯名愛之味打造「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底熬煮麻婆肉醬，搭配金黃豆腐與洋蔥丁，交織正宗四川花椒的麻、豆瓣醬的辣。外帶大披薩特價299元（原價369元）、小披薩特價199元（原價269元）。而拿坡里炸雞專賣店即日起至10月6日，則有「炸雞桶買一送一」優惠倒數4天！只要買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就送一台斤「滋汁雞塊桶」，兩桶才390元（原價660元），「買一桶送一斤」整套炸雞餐幫大家現省270元；而且三商i美食卡會員還有限定優惠，使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享「現折10元」，優惠券兌換有效期至10月6日。