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▲蕭敬騰、Summer世紀婚禮，現場眾星雲集。（圖／喜鵲提供）

蕭敬騰和經紀人Summer（林有慧）昨（13）日補辦婚宴，，還有人說賓客比三金典禮還強大，其中朱芯儀在IG分享與蕭敬騰夫婦的小故事，原來他們是最早知道她生病的事，Summer還立刻幫她找醫療資源，每次化療完很不舒服，也都會聽她訴苦，讓她感動說，「真的多虧這群朋友，我才能安然度過那段黑暗。」朱芯儀昨晚出席蕭敬騰和Summer的婚禮，她寫下與夫妻倆的小故事，「這對夫妻是最早知道我生病的事，最愛我們的Summer姐，馬上要為我找醫療資源幫忙，她說『妳要看什麼醫生告訴我，就算我不認識，我也會為妳去認識』她一直都是最有義氣，最善良的姐。」朱芯儀也提及剛化療完的日子很難熬，每次見面夫妻倆都會聽她訴苦，給她大大的擁抱，讓她挺過那段黑暗的日子。後來蕭敬騰甚至替她進行音樂療癒，朱芯儀說，「應該沒有人像我這麼幸運，聽到蕭敬騰為你彈吉他，其中一首是我最喜歡的BTS金泰亨的Christmas tree，姐說蕭真的練了好幾個夜晚到早上，這份心意真的無價。」朱芯儀也祝福他們一定會非常幸福，「下輩子繼續找到對方。」